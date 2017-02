Dynamo will Hamburg-Serie brechen Die Dresdner spielen trotz des schlechten Rasens beim FC St. Pauli erneut mit einer Spitze: Kutschke ist der „Zielspieler“ für die langen Bälle. So soll endlich der erste Sieg in der Hansestadt gelingen.

Marvin Stefaniak von Dynamo Dresden (M) kann sich gegen Choi Kyong-Rok vom FC St. Pauli (l) durchsetzen. Dennoch liegen die Dresdner zur Pause in Hamburg 0:1 zurück. © Robert Michael

Die Bilanz ist verheerend: Im Hamburg hat Dynamo Dresden noch nie gewonnen. Insgesamt waren es bisher zehn erfolglose Versuche, der erste am 27. November 1974 im Europapokal-Hinspiel beim HSV, das mit 1:4 verloren ging; das 2:2 im Rückspiel reichte nicht zum Weiterkommen. In der Bundesliga gab es je zwei Unentschieden und Niederlagen gegen den vermeintlich stärkeren Klub, aber auch beim Stadtrivalen FC St. Pauli konnten die Schwarz-Gelben bisher keinen Sieg verbuchen: drei Niederlagen in der zweiten Liga, zweimal 2:2 in der Regionalliga.

Doch am Sonntag, ab 13.30 Uhr, soll alles anderes werden, denn: „Serien sind dafür da, gebrochen zu werden. Ich kann ja nichts dafür“, sagt Uwe Neuhaus - und zieht trotzdem vor der Partie beim FC St. Pauli eine Konsequenz. „Ich habe gerade beschlossen, dass es Bestandteil der Ansprache wird.“ Das war sicher nur ein Spaß, über den auch Philip Heise grinst. „Das sind alles nur Zahlen. Neue Runde, neues Glück“, sagt der Abwehrspieler, der in der Winterpause vom VfB Stuttgart zu Dynamo gekommen ist.

Mit einem Tor zum Auftakt und einem starken Spiel gegen Union, für das er vom Fachmagazin Kicker sogar in die „Elf des Spieltages“ gewählt worden ist, hatte er einen beinahe phänomenalen Einstand. „Ich musste anderthalb Jahre zurückstecken und die Faust in die Tasche stecken, umso mehr freue ich mich, dass es jetzt wieder klappt und ich der Mannschaft helfen kann“, sagt der 25-Jährige. „Die Jungs nehmen mich gut auf und machen es mir einfach. Ich gebe mein Bestes, und gut ist.“ Er warnt davor, den Tabellenletzten der 2. Bundesliga zu unterschätzen. „Jede Mannschaft, die unten drin steckt, kämpft, beißt und gibt alles, um da rauszukommen“, meint Heise. „Sie haben ihre Fans im Rücken, das macht es für uns noch schwieriger.“ Allerdings sei die Atmosphäre im Millerntor-Stadion, das mit 29.546 Zuschauern - davon rund 3.000 aus Dresden - restlos ausverkauft ist, auch für den Gast ein Riesenspaß. „Man nimmt einfach die positive Energie der Fans mit, sogar von den St. Pauli-Fans. Das gibt es nicht oft.“ Zu „Hell bells“ von AC/DC einzulaufen, sei „Kult“.

Erleben dürfen dieses Gefühl die gleichen elf Spieler, die auch vorige Woche gegen Union Berlin von Anfang an spielen dürfen. Allerdings dauerte es länger als sonst, bis die Startelf bekannt wurde. Während der Gastgeber seine Formation schon ein Stunde vor dem Anpfiff twitterte, ließen sich die Dresdner eine Viertelstunde länger Zeit. Letztlich gab es aber keine Überraschungen. Neuhaus hatte zwar mit seiner Aussage, wegen des schlechten Rasens auf St. Pauli müsse man mit langen Bällen agieren, verzichtet aber doch auf die taktische Umstellung auf zwei Spitzen. Stefan Kutschke beginnt also auch gegen die Kicker vom Kiez als einziger „Zielspieler“, Pascal Testroet sitzt erneut zunächst auf der Bank. Den Schwarz-Gelben fehlt nach wie vor Akaki Gogia, mit sieben Treffern bisher bester Torschütze in dieser Saison, wegen einer Verletzung des Sprunggelenks.

Dynamo spielt mit: Schwäbe - F. Müller, Modica, Ballas, Heise - Hartmann - Berko, Lambertz, Hauptmann, Stefaniak - Kutschke.

Liveticker FC St. Pauli – SG Dynamo Dresden

zur Startseite