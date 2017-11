Dynamo wieder mit Hartmann Der Kapitän meldet sich vor dem Krisengipfel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Montagabend einsatzbereit - und der Trainer richtet einen Appell an die Fans. Ob er mit zwei Stürmern spielt, verrät Neuhaus aber nicht.

Dynamo-Kapitän Marco Hartmann kann am Montag vermutlich wieder seine Mannschaft diregieren. © Robert Michael

Es ist noch verdammt lange hin. Deshalb weiß Trainer Uwe Neuhaus noch nicht, was er seine Mannschaft mit auf den Weg gibt für dieses Spiel, das mindestens richtungsweisend ist. Am Montag, 20.30 Uhr, trifft Dynamo Dresden im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga auf den 1. FC Kaiserslautern. Und eines ist klar: Mit den Gästen möchte Neuhaus gerade nicht tauschen. „Dann hätten wir ein paar Punkte weniger“, sagt er. Genau genommen wären es nur halb so viel, denn die Pfälzer sind mit nur sieben Zählern das Schlusslicht. „Wenn man auf die Tabelle schaut, wird jeder von uns erwarten, dass wir Kaiserslautern schlagen.“

Doch die „Roten Teufel“ haben seit dem Trainerwechsel von Norbert Meier, 2006/07 für ein Jahr bei Dynamo tätig, zu Ex-Profi Jeff Strasser vor allem an ihrer defensiven Stabilität gearbeitet. „Wir brauchen definitiv klare Köpfe, eine Strategie, Selbstvertrauen und die totale Unterstützung unseres zwölften Mannes“, erklärt Neuhaus - und richtet einen Appell an die Fans: „Es wird die Phasen geben, in denen nicht alles rund läuft. Wir sind im Moment in einer Situation, in der es uns nicht so leicht von der Hand geht. Deshalb brauchen wir die bedingungslose Unterstützung von draußen.“

Dynamo rechnet zu diesem Flutlichtspiel mit 27 000 Zuschauern, etwa 500 werden aus Kaiserslautern erwartet. Nach der Vorführung durch Kiel habe man viel gesprochen und sich auf eine Richtung geeinigt, sagt Neuhaus - er verrät allerdings nicht, ob er tatsächlich auf das beim Testspielsieg in Erfurt erprobte System mit zwei Stürmern umstellt. „Wie wir uns entscheiden, bleibt noch unser Geheimnis.“ Allerdings sei er sich sicher, dass jeder, der auf dem Platz stehen wird, „absolut bereit ist, die Kohlen aus dem Feuer zu holen“.

Einsatzbereit gemeldet hat sich Marco Hartmann. Der Kapitän konnte nach seinem nach wie vor unerklärlichen Muskelfaserriss im Gesäß in dieser Woche wieder beschwerdefrei trainieren. Dagegen fallen Manuel Konrad und Aias Aosman weiter aus, Pascal Testroet und Sören Gonther nach ihren Kreuzbandrissen sowieso. Außerdem fehlt noch Philip Heise wegen seiner Rotsperre nach dem Nürnberg-Spiel. Allzu viele Alternativen für personelle Umstellungen hat Neuhaus also nicht. Im Angriff wäre die Frage, ob Lucas Röser oder Eero Markkanen neben Peniel Mlapa spielen. Überzeugend wirkte in Erfurt keine der Kombinationen.

Es könnte also durchaus sein, dass von der Formation alles beim Alten bleibt, aber die Ausrichtung trotzdem angepasst wird. Letztlich aber gilt auch für dieses „richtig schwierige Spiel“, wie Neuhaus sagt, dass die Einstellung entscheidet und nicht die Aufstellung. „Das Wichtigste ist der Fokus jedes Einzelnen auf seine Aufgaben für die Mannschaft“, sagt der Trainer.

In den verbleibenden drei Tagen bis zum Montagabend wird Neuhaus genau beobachten, und dann entscheiden, was er in der Besprechung sagt. „Ich habe keine Ansprache für den Fall X oder Y, die ich immer wieder abrufe. Das muss aus dem Bauch heraus kommen“, sagt er. „Man muss ein Gefühl dafür bekommen, ob jemand überdreht oder alle fokussiert sind. Das passiert in den letzten drei, vier Trainingseinheiten. Jetzt ist noch jeder relativ locker, das Spiel noch weit weg.“ Ein bisschen Abwechslung und Ablenkung gab es diese Woche für die Profis beim Thaiboxen. Sie sollten „mal einen anderen Reiz setzen und andere Muskelgruppen beanspruchen“. Allerdings haben sie die Technik ohne direkten Körperkontakt geübt. „Immer wieder zu versuchen, einen virtuellen Gegner zu treffen, ist gar nicht so einfach“, meint der Chefcoach.

Am Montag aber müssen sich die Schwarz-Gelben gegen einen echten Gegner durchboxen. „Es ist ein wichtiges Spiel, das wir mit aller Macht gewinnen wollen“, sagt der Trainer. Aber eines ist auch klar, und das betonen sowohl er als auch Kapitän Hartmann: Mit dieser Begegnung entscheidet sich nicht die Saison – weder bei einem Sieg noch bei einer Niederlage.

Dynamo spielt am Montag voraussichtlich mit: Schwäbe – Kreuzer, J. Müller, Ballas, Seguin – Hartmann – Berko, Benatelli, Hauptmann, Duljevic – Mlapa.

zur Startseite