Dynamo wählt neuen Aufsichtsrat Bei der Mitgliederversammlung gibt es positive Bilanzen und einen zukunftsweisenden Beschluss.

Etwa tausend Mitglieder von Dynamo Dresden sind im Kongresszentrum dabei.

Es gab stürmischere Zeiten bei Dynamo Dresden. Wenn sich die Mitglieder der Sportgemeinschaft am heutigen Samstag zur Jahreshauptversammlung treffen, stehen vor allem positive Bilanzen und zukunftsweisende Beschlüsse auf der Tagesordnung. Außerdem werden sechs Aufsichtsräte neu gewählt, wobei fünf der neun Kandidaten auch bisher dem Gremium angehörten, unter ihnen Vereinslegende Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner. Das wirtschaftliche Ergebnis - die Geschäftsführung kündigte einen Gewinn in Millionenhöhe an - fällt genauso erfreulich aus wie die sportliche Entwicklung mit der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Trainer Uwe Neuhaus und sein Team wurden mit stehendem Applaus begrüßt. In die abzurechnende Zeit fällt auch die Tilgung des Darlehens von Medienunternehmer Michael Kölmel inklusive Rückkauf der Fernsehrechte, dafür hat der Verein in den vergangenen zwei Jahren summasummarum 7,7 Millionen Euro aufgebracht. Dazu beigetragen haben zwei Sonderumlagen der Mitglieder, die rund 2,2 Millionen Euro brachten. Kölmel selbst erließ dem Verein am Ende noch mal 250 .000 Euro. „Damit sind gute Voraussetzungen für eine solide, auf nachhaltigen Erfolg gerichtete Arbeit der SG Dynamo geschaffen“, heißt es im Bericht des Aufsichtsrates.

Eine Schallmauer durchbrach auch der Fanshop mit einem Umsatz von vier Millionen Euro.

Trotzdem sind seit 10.09 Uhr im Dresdner Kongresszentrum auch kontroverse Diskussionen zu erwarten, vermutlich aber weniger zum Urteil des DFB-Sportgerichtes in der sogenannten Bullenkopf-Affäre, wobei der von Geschäftsführer Michael Born als „absolut widerlich“ bezeichnete Wurf eines Tierkadavers in den Innenraum des Stadions nur einen Bruchteil der Strafe ausmacht. Allein beim DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig hatte es vier weitere Fälle unsportlichen Verhaltens gegeben wie Transparente, die zur Gewalt aufriefen, und einen Münzwurf. Hinzu kamen die beim Auswärtsspiel in Heidenheim gezündeten Nebeltöpfe. Die Vereinsführung hat einhellig beschlossen, in Berufung zu gehen und die Strafe beim DFB-Bundesgericht anzufechten.

Die Mitglieder - etwa 1 000 der inzwischen gut 19 000 sind anwesend - bestimmen auch über den Standort für ein neues Trainingsgelände. Damit das wie vom Verein geplant und der Stadt Dresden unterstützt im Ostrapark entstehen kann, muss ein alter Beschluss vom 09. Oktober 2009, in dem festgeschrieben worden war, dass die Vereinsheimat am Stadion an der Lennéstraße bleiben müsse. Das Trainingszentrum fehlt nun in einer neuen Fassung, die vom Aufsichtsrat eingereicht wurde, weil es dort aus Platz- und Genehmigungsgründen nicht entstehen kann. Damit wäre der Weg frei für das 15-Millionen-Euro-Projekt, das von einem städtischen Unternehmen geplant und gebaut, anschließend vom Verein in einem Mietkauf erworben werden soll. Präsident Andreas Ritter bezeichnete das im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung als Grundbaustein, damit sich der Verein irgendwann höhere Ziele wie die erste Liga setzen könne. Auch im Bericht der Geschäftsführer Michael Born (kaufmännisch) und Ralf Minge (sportlich) heißt es: „Neben finanziellen Mitteln, die bei der Verpflichtung von Spielern selbstverständlich weiterhin eine zentrale Rolle spielen, hat eine moderne Infrastruktur an Bedeutung deutlich zugenommen und ist zwingend notwendig, um wettbewerbsfähig zu sein.“

Des Weiteren stimmt die Mitgliederversammlung über mehrere Satzungsänderungen ab.

