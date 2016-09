Dynamo vorgeführt Die Dresdner verlieren beim 1. FC Kaiserslautern klar mit 0:3 - und sind mit dem Ergebnis noch gut bedient.

Dynamos Giuliano Modica (li.) und Marco Hartmann nach dem Tor zum 1:0 für Kaiserslautern. © Robert Michael

Nach der Enttäuschung im Sachsenderby erlebte Dynamo Dresden auf dem Betzenberg eine Vorführung. Die Schwarz-Gelben verloren am Mittwochabend beim bis dato in dieser Saison noch sieglosen 1. FC Kaiserslautern glatt mit 0:3 (0:1) - sie waren damit noch gut bedient und hatten zudem auch Glück, denn Stefan Kutschke hätte kurz vor der Pause nicht die Rote Karte sehen können. Er hat später die beste Chance für einen Ehrentreffer, aber seinen Kopfball pariert FCK-Schlussmann Julian Pollersbeck überragend (69.).

Zudem gibt es Sorgen um Marvin Stefaniak, der nach einem Foul in der 80. Minute von Arzt und Physiotherapeut gestützt vom Platz geführt werden musste. Verdacht auf eine Sprunggelenksverletzung.

Die schwächste Leistung seit Langem lässt sich nicht nur mit einem starken Gegner erklären. Das war von Dynamo vorn und hinten nichts. Dabei war die Ansage des Trainers eindeutig gewesen: „Diese Niederlage darf uns nicht noch beschäftigen, sondern wir müssen mit völlig klarem Kopf auflaufen, um dort bestehen zu können.“ Das hat Uwe Neuhaus unmittelbar nach dem 0:3 gegen Aue gesagt und mit vier Veränderungen in seiner Startelf reagiert.

Dabei überraschte er mit Giuliano Modica, der ach seiner schweren Wadenprellung mit Bluterguss, der operativ entfernt werden musste, auf Anhieb in die Startelf zurückkehrte. Noch am Sonntag hatte er selbst gezweifelt, ob dieser Einsatz nicht zu früh käme, weil dem Verteidiger nach fünf Wochen Pause die Wettkampfhärte fehlt. Das war in einigen Szenen dann tatsächlich zu sehen.

Jannik Müller, Andreas Lambertz, Aias Aosman und Pascal Testroet mussten raus, dafür begannen außer Modica auch Manuel Konrad, Niklas Kreuzer und Kutschke. Die Wechsel waren auch taktisch bedingt, denn mit Konrad bekam Marco Hartmann einen Nebenmann im zentralen Mittelfeld. Doch trotz der defensiveren Ausrichtung hatten die Schwarz-Gelben der Lauterer Anfangsoffensive wenig entgegenzusetzen. Vor allem die Geschwindigkeit, mit der die Gastgeber ihre Angriffe vortragen, bereitete ihnen große Probleme. Es grenzt an ein Wunder, dass das 1:0 erst nach gut einer Viertelstunde fällt. Die Dresdner werden schwindelig gespielt. Die Chancen im Schnelldurchlauf: Nach Stellungsfehler von Florian Ballas ist Lukas Görtler durch, aber Fabian Müller kann ihn abdrängen (5.). Hartmann und Konrad sind sich nicht einig, Görtler nutzt das Missverständnis, passt auf Zoltan Stieber - Torwart Marvin Schwäbe pariert mit dem Fuß (7.). Alexander Ring enteilt auf rechts, passt quer zu Phillipp Mwene, aber dessen Schuss fälscht der zurück geeilte Konrad glücklich um den Pfosten ab (12.).

Spätestens jetzt ist klar, was FCK-Coach Tyfun Korkut meinte, als er nach nur einem Treffer aus den ersten fünf Spielen ernüchtert feststelle: Uns fehlt uns die Effektivität vor dem Tor.“ Diesmal allerdings sollten aller guten Dinge aus Pfälzer Sicht vier sein, denn der nächste Versuch sitzt. Diesmal ist Aliji Naser zu schnell, Hartmann kommt auch mit dem langen Bein nicht mehr hin, doch der Albaner legt ab auf Phillipp Mwene, Modica ist zu weit weg - diesmal hat auch Schwäbe keine Chance.

Schütteln. Dabei kam der Pfälzer Druck keinesfalls überraschend. „Sie werden mit aller Macht alles versuchen, uns zu bezwingen, das ist doch logisch“, hatte Neuhaus vorher gesagt und davor gewarnt, aus der angespannten Lage bei den „Roten Teufeln“ auf eine leichte Aufgabe zu schließen. „Na klar stehen sie mit dem Rücken zur Wand, aber Lautern ist nicht so schlecht, wie es der Tabellenstand aussagen könnte.“ Nicht der 1. FCK, sondern Dynamo agierte verunsichert, war überhaupt nicht drin im Spiel, kam höchst selten auch nur in die Nähe des Lauterer Strafraumes. Ein Schussversuch von Gogia, den Julian Pollersbeck sicher wegfing, blieb lange die Ausnahme (8.). Gefährlich wurde es bis zur Pause nur einmal: Nach Flanke von Kreuzer gewinnt Hartmann das Kopfballduell, aber Tim Heubach klärt vor der Linie (27.).

Zur Pause konnten sich die Dresdner glücklich schätzen: mit dem Ergebnis sowieso, aber auch, weil sie zu elft weiterspielen durften. Kutschke hätte für seinen angedeuteten Ellenbogeneinsatz und den Schubser gegen Heubach durchaus vom Platz gestellt werden können (42.). Aber Schiedsrichter Robert Schröder aus Hannover und sein Assistent hatten die Szene offenbar nicht gesehen oder besonders milde bewertet, denn er bekam nicht mal Gelb.

Es dauerte nach dem Seitenwechsel jedoch nicht lange, bis sich das Kräfteverhältnis im Ergebnis niederschlug. Jetzt darf Stieber unbedrängt flanken, Modica gewährt Osayamen Osawe alle Freiheiten beim Kopfball zum 2:0 (51.). Kurz danach verliert der eingewechselte Aias Aosman den Ball am eigenen Strafraum gegen Görtler, und nach dessen Flanke kann Zoua ebenso frei per Kopf verwandeln (56.).

Danach konnte es nur noch um Schadenbegrenzung gehen, und das Einzige, was man den Dresdnern an diesem verkorksten Abend zugute halten kann: Sie lassen sich nicht hängen. Ansonsten gibt es bis zum Heimspiel am Sonntag gegen die Würzburger Kickers viel zu korrigieren.

