Dynamo vorerst ohne Aosman Vor dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel vermeldet der Fußball-Zweitligist den nächsten verletzungsbedingten Ausfall.

Hat gerade keinen Grund zum Lachen: Aias Aosman fällt verletzt aus. © Robert Michael

Neuzugang im gut gefüllten schwarz-gelben Lazarett: Nach den langzeitverletzten Pascal Testroet und Sören Gonther sowie dem an einem Muskelfaserriss laborierenden Kapitän Marco Hartmann hat Dynamos Dresden am Donnerstag den nächsten längerfristigen Ausfall verkünden müssen. Demnach fällt Mittelfeldspieler Aias Aosman mit einem Faserriss in der Muskulatur des linken Hüftgelenks aus. Die Verletzung zog sich der 23-Jährige am Montag im Training zu.

„Leider müssen wir immer wieder auf wichtige Spieler aufgrund von Verletzungen verzichten. Das zieht sich wie ein roter Faden durch den bisherigen Saisonverlauf“, sagte Uwe Neuhaus. „Ich hoffe, dass Aias die Länderspielpause optimal für den Heilungsverlauf nutzen und schnellstmöglich ins Mannschaftstraining zurückkehren kann.“

Neben Aosman und den eingangs genannten Spielern fehlten auch Philip Heise (muskuläre Probleme) und Noah Awassi (Adduktorenzerrung) am Donnerstag im Mannschaftstraining. (SZ)

