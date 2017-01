Dynamo vor Transfer von Heise aus Stuttgart

Der Trainer will sich erst äußern, wenn es etwas zu verkünden gibt. Der Sportvorstand räumt immerhin ein, dass er einer von mehreren Spielern ist, die bei Dynamo auf dem Zettel stehen. „Wir stehen nicht unter Druck, werden nur etwas Sinnhaftes machen“, sagt Ralf Minge auf Nachfrage zu weiteren Neuverpflichtungen. Offenbar kommt aber Anfang der Woche Philip Heise vom Zweitliga-Konkurrenten VfB Stuttgart. Sein Berater Sascha Beumer hatte bereits vorige Woche erklärt, dass es einen Verein gibt, mit dem er sich einig sei.

Der 25 Jahre alte Heise kann links sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld spielen. Er hat mit Heidenheim 2014 den Aufstieg geschafft und 30-mal in der zweiten Liga gespielt. Im Sommer 2015 wechselte er nach Stuttgart, kam im Abstiegsjahr auf fünf Einsätze in der Bundesliga. Beim VfB hatte er einen Vertrag bis 2018. Laut Medienberichten sollte Dynamo eine halbe Million Euro Ablöse zahlen, aber nach Informationen der SZ soll die ausgehandelte Summe fünfstellig sein. (SZ/-ler)

