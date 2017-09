Dynamo vor „echtem Stresstest“ Am Sonntag treten die Dresdner beim SSV Jahn Regensburg an. Trainer Uwe Neuhaus weiß, was seine Elf dort erwartet und hat einen Experten in seinen Reihen.

Trainer Uwe Neuhaus und Mittelfeldspieler Aias Aosman wollen mit Dynamo etwas aus Regensburg mitbringen. © Robert Michael

Am Sonntag steht für Dynamo Dresden eine Premiere an. Zum ersten Mal treten die Schwarz-Gelben in der 2015 eröffneten Continental Arena von Regensburg an. Für Uwe Neuhaus ist das allerdings nichts Besonderes. „Auf die neue Kabine freue ich mich, die war im alten Jahnstadion doch sehr rustikal“, erinnert sich der 57-Jährige. „Aber davon abgesehen ist mir das egal.“

Nicht egal ist dem Dynamo-Coach die Personalsituation. Neben dem Langzeitverletzten Pascal Testroet fehlen beim Gastspiel in Oberfranken auch auf Philip Heise, Patrick Wiegers und Erich Berko. Doch nicht nur deswegen spricht Neuhaus von einem „echten Stresstest“. Nach dem Abgang von Aufstiegstrainer Heiko Herrlich nach Leverkusen übernahm Achim Beierlorzer, einst Interims- und Co-Trainer bei RB Leipzig, den SSV Jahn. „Kein Wunder also, dass Regensburg eine ähnlich Spielweise an den Tag legt“, analysiert Neuhaus den Gegner, der „gnadenlos seine Spielweise verfolgt“.

So spiele das Team von der Donau nach einem Ballgewinn schnell nach vorn, zudem presse die gesamt Mannschaft sehr früh. „Sie bringen eine überragende Mentalität auf den Platz und jeder Einzelne stellt sich zu einhundert Prozent in den Dienst der Mannschaft“, so Neuhaus.

Seine Elf müsse daher zusehen, den Gegner selbst unter Druck zu setzen, damit dem kontrollierte Bälle in die Spitze erschwert werden. Von seinen Schützlingen fordert er 90 Minuten lang „einen klaren Kopf, Wachheit, Handlungsschnelligkeit und einfache Lösungen, dann bin guter Hoffnung“.

Von Vorteil könnte die Personalie Aias Aosman sein. Der 22-Jährige spielte zwei Jahre lang in Regensburg und kennt „noch sechs, sieben Spieler“. Besonders freue er sich auf das Wiedersehen mit Andreas Geipl, mit dem er sich im Training einst „gut bearbeitet“ habe. „Ich weiß, dass er spielen wird“, sagt Aosman. Ob das auch für ihn gilt, ist noch unklar. Dennoch zeigt sich der Deutsch-Syrer davon überzeugt, „dass wir etwas mitbringen werden“.

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe – Kreuzer, J. Müller, Gonther, F. Müller – Hartmann – Duljevic, Benatelli, Aosman, Horvath – Mlapa.

