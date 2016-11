Dynamo vor dem Sportgericht Nach dem Bullenkopf-Skandal beim Pokalspiel gegen Leipzig ist ein hartes Urteil angedroht – dagegen wehrt sich der Verein heute bei einer mündlichen Verhandlung.

Während der Partie Dynamo Dresden gegen RB Leipzig am 20. August war ein Bullenkopf in den Innenraum des Stadions geworfen worden. © Archivbild/Robert Michael

Das wird schwieriger als jedes Auswärtsspiel: Dynamo Dresden wehrt sich vor dem Sportgericht. Laut Antrag des Kontrollausschusses, sozusagen die Staatsanwaltschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), sollen die rund 9 000 Stehplätze im K-Block für ein Spiel in der zweiten Liga gesperrt werden. Zudem müsste der Verein 55 000 Euro Strafe zahlen. Damit sollen die Vorfälle am Rande des Pokalspieles gegen RB Leipzig geahndet werden. Die mündliche Verhandlung ist für Montag, 12 Uhr, in Frankfurt/Main angesetzt.

Während der Partie am 20. August war ein abgeschlagener Bullenkopf in den Innenraum geworfen worden, außerdem hatten Dynamo-Anhänger mit Transparenten gegen das aus ihrer Sicht produktgesteuerte Konstrukt RB protestiert – mit teils ironischen, teils unsportlich aggressiven Sprüchen. Ein Teilausschluss der Zuschauer war nach Ausschreitungen in der Vorsaison bereits im Juli verhängt, aber auf Bewährung ausgesetzt worden.

Aus Vereinssicht seien die Vorkommnisse beim RB-Spiel jedoch nicht als Wiederholungsfall zu deuten. Das Spielgeschehen sei in keiner Weise beeinflusst gewesen, weder der Bullenkopf noch die Transparente seien vom Schiedsrichter auf dem offiziellen Protokoll vermerkt worden. Die enthaltene Strafe – insgesamt eine sechsstellige Summe – sei „absolut nicht verhältnismäßig“, argumentiert Dynamos Geschäftsführer Michael Born, der den Bullenkopf-Skandal unmittelbar nach Bekanntwerden als „absolut widerlich“ verurteilt hatte. „Wir haben uns von den Vorkommnissen deutlich distanziert und uns auch bei Rasenballsport Leipzig entschuldigt“, sagt Born.

Die Polizei hatte durch die Videoaufzeichnungen einen 21-Jährigen aus Brandenburg ermittelt, der für den Bullenwurf verantwortlich sein soll. Die Identifizierung der Täter habe in anderen Fällen zur Reduzierung des Strafmaßes geführt, heißt es von Dynamo. Der Verein behält es sich vor, gegen das anstehende Urteil vor dem DFB-Schiedsgericht in Berufung zu gehen.

