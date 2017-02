Dynamo von St. Pauli bitter bestraft Die Dresdner leisten sich zwei folgenschwere Patzer und verlieren am Millerntor folgerichtig mit 0:2. Dabei hatte der Trainer sogar geahnt, was passieren könnte.

Das tat doppelt weh - nach einer Ecke der Dresdner liegen Florian Ballas (li.) und Marco Hartmann verletzt am Boden. Wenig später ist die Partie bei St. Pauli für Ballas beendet, sein Team verliert am Ende nicht nur ihn, sondern auch das Spiel. © Robert Michael

nen, dass Uwe Neuhaus so viel und laut wie selten versucht hat, das Spiel seiner Mannschaft von außen zu dirigieren und zu korrigieren. Es hat allerdings wenig genutzt, und so muss der Trainer nach Dynamos 0:2 beim FC St. Pauli eingestehen: „Ich hatte nie das Gefühl, dass sich das Spiel noch drehen könnte.“ Allerdings sagt er auch, dass er gerne gesehen hätte, wie es gelaufen wäre, wenn …

Denn vor dem ersten Gegentor hätten die Dresdner einen Elfmeter bekommen können, nach seiner Ansicht sogar müssen. Erich Berko war im Strafraum zu Fall gebracht worden, aber Schiedsrichter Deniz Aytekin pfiff nicht. Es wäre jedoch zu einfach, die Niederlage darauf zurückzuführen, denn die entscheidenden Fehler macht Dynamo selbst und wird von St. Pauli bitter bestraft: Erst spielt Niklas Hauptmann einen Rückpass in den Lauf von Kyoung-Rok Choi, dann verstolpert Giuliano Modica den Ball, der so zu Cenk Sahin kommt. „Beim 0:2 muss ich den Ball klären, das Risiko besser abwägen“, räumt Modica ein. „Das geht auf meine Kappe. Ich wollte trotzdem ruhig bleiben, hintenrum aufbauen, obwohl wir zurücklagen. Das ist mir leider nicht gelungen.“ Die Schwarz-Gelben sind auf dem Kiez ein bisschen Opfer der Platzverhältnisse und ihrer Spielweise geworden. Das sieht auch Modica grundsätzlich so, „aber der Gegner hat auch auf dem Platz gespielt, das ist keine Ausrede.“ Zwar haben sie auch öfter als gewohnt den langen Ball geschlagen, aber meist wenigstens versucht, ordentlich zu kombinieren. Das hat jedoch nur eine Viertelstunde lang gut geklappt. „Dann haben sich zu viele Fehler eingeschlichen, hatten wir zu viele Ballverluste, die wir eigentlich vermeiden wollten“, erklärt Neuhaus.

Von Spielfluss kann nicht wirklich die Rede sein, und Dynamo schafft es nicht zu hundert Prozent, sich auf den kampfbetonten Stil der Kicker vom Kiez einzustellen. Marco Hartmann hat im Kopfballduell eine Schramme davongetragen, und er meint: „Ich glaube, der Gegner hat sich keine geholt.“ Die knallharte Analyse des Kapitäns: „Das war zu wenig.“ Sie seien nach der guten Startphase „ein bisschen überheblich am Ball“ geworden, meint er. „Anfangs haben wir es noch gut gemacht, aber dann angefangen zu dribbeln, permanent den Ball verloren und waren hinten offen.“

Das 0:1 fällt zwar begünstigt durch den Fehlpass, aber schon vorher hatte St. Pauli zweimal durch Aziz Bouhaddouz für Gefahr gesorgt. Dynamo-Torwart Marvin Schwäbe stand da noch einem Treffer im Weg. Nach dem Rückstand verlor Dynamo Florian Ballas, dessen ausgekugelte Schulter noch auf dem Platz wieder eingerenkt worden ist. Sie probierten offensiv zwar einiges, blieben aber meist hängen. Als sich Berko in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit doch mal durchsetzt, trifft er das Außennetz. „Wir haben versucht, uns zu sortieren, aber es war schwierig, uns durchzusetzen“, sagt Neuhaus.

Stattdessen drängen die Gastgeber nach der Pause auf eine Vorentscheidung, aber Schwäbe hält den Kopfball von Lasse Sobiech und Sahin schießt aus 14 Metern drüber. Doch als sich Dynamo berappelt zu haben scheint und Neuhaus mit Pascal Testroet den zweiten Stürmer einwechselt, auf den er zu Beginn erneut verzichtet hatte, passiert der zweite folgenschwere Patzer.

„Mit dem zweiten Tor kriegst du noch mehr Selbstvertrauen“, meint St. Paulis Trainer Ewald Lienen, und er verweist selber auf die bis dahin trostlose Ausbeute der Hamburger am Millerntor: Es war erst der zweite Sieg im elften Heimspiel. Und die Dresdner leisteten unfreiwillig Aufbauhilfe. „Die beiden Dinger waren spielentscheidend“, sagt Hartmann, aber: „Unabhängig davon haben wir kein gutes Spiel gemacht.“ Von einer Schlussoffensive kann nicht die Rede sein, vielmehr bieten sich St. Pauli Kontermöglichkeiten.

Für Dynamo ist dieser Rückschlag zu verschmerzen, jedenfalls, wenn man die vagen Aufstiegshoffnungen nicht allzu ernst nimmt. Denn den Anschluss nach ganz oben haben sie erst mal verloren. Trotzdem meint Hartmann: „Nein, ich kann nicht damit leben, und ich hoffe, die anderen auch nicht.“ Stefan Kutschke ließ auf dem Weg in die Kabine einen Wutschrei los, und auch Neuhaus erklärte: „Da könnte ich 100 Jahre alt werden, an eine Niederlage werde ich mich nie gewöhnen.“ Sie gehe aber „klar in Ordnung“, findet Modica, und er sagt: „Es geht ganz normal weiter. Wir werden das Spiel und die Fehler analysieren und es besser machen.“

Die Stimmung im mit 29 546 Zuschauern – darunter etwa 3 000 Dynamo-Fans – wird getrübt durch ein geschmackloses Banner im St. Pauli-Fanblock. „Schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt. Gegen den doitschen Opfermythos“, steht dort für einige Sekunden zu lesen. Die Dresdner Anhänger auf der Gegenseite reagieren wütend auf diese Provokation, letztlich bleibt es aber im Stadion bei diesem Zwischenfall. Die Hamburger – inklusive des Fanclubsprecherrats – entschuldigen sich am Abend bei Dynamo, „seinen Fans und alle Angehörigen der Opfer der Angriffe vor 72 Jahren“. Mit dem Transparent sei eine Grenze überschritten worden, hieß es.

