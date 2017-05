Dynamo versteigert Trikots

Auf der Dynamo-Webseite sind auch die aktuellen Höchstgebote zu sehen. © Screenshot: szo

Viel zu früh ist die kleine Nele auf die Welt gekommen. Sie wird nie so unbeschwert leben wie andere Kinder. Denn Mediziner haben zwar ihr Leben retten können, nicht aber ihre Gesundheit. Das Mädchen ist von Geburt an schwerbehindert. Um ihr eine Delfintherapie zu ermöglichen, versteigert Dynamo ab sofort und noch bis zum 1. Juni, 14 Uhr, insgesamt drei getragene und handsignierte Trikots – von Marvin Schwäbe und Stefan Kutschke jeweils vom

29. Spieltag gegen Düsseldorf sowie von Andy Gogia vom 30. Spieltag gegen Fürth. Der Erlös geht vollständig an Neles Familie in Heidenau, die sich die Therapie für ihr Kind aus eigener Kraft nicht leisten könnte. „Wenn wir einem so jungen Menschen aus unserer Region helfen können, der mit einer solch großen Herausforderung ins Leben geschickt wurde, dann tun wir das aus Überzeugung gern“, sagt Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Die Versteigerung läuft auf der Dynamo-Website. (SZ)

