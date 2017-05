Dynamo verschiebt öffentliche Aufklärung Eigentlich wollte sich Dynamo Dresden am Donnerstag zu den Ausschreitungen in Karlsruhe äußern. Doch die Pressekonferenz findet nun doch noch nicht statt.

Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge hatte eine Stellungnahme ursprünglich für Donnerstag angekündigt. © dpa

Wenn die Sache nicht so ernst wäre, könnte man sich einen Spaß daraus machen. Statt wie von Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge angekündigt am heutigen Donnerstag, findet die Pressekonferenz zur Aufarbeitung der Vorfälle beim Auswärtsspiel in Karlsruhe nun erst Montag statt. Doch warum? Um die möglichen Vorfälle beim letzten Saisonspiel am Sonntag gegen Bielefeld gleich noch mit zu thematisieren - könnten Spötter jetzt sagen.



Die wirklichen Hintergründe für die Verschiebung des Termins sind indes offen. Vermutlich ist die interne Aufarbeitung des bizarren Auftritts von rund 2 000 mitgereisten Fans, die als selbsternannte Football Army Dynamo Dresden dem Deutschen Fußball-Bund den Krieg erklärte, noch nicht so weit fortgeschritten wie erhofft. Am Mittwochabend tagten die Vereinsgremien.

Bei dem Fan-Marsch zum Stadion in Karlsruhe am vergangenen Sonntag wurden 15 Polizisten verletzt, beim Kassensturm im Eingangsbereich zudem 21 Ordnungskräfte. „Grundsätzlich haben wir unsere Werte und Normen. Und unsere Grenzen. Ein No-Go ist, dass es verletzte Personen gibt. Es muss zwangsläufig damit zusammenhängen, dass da Handgreiflichkeiten waren, Böller und so weiter“, erklärte Minge in der Sendung „1953 - Der Dresdner Fußball-Talk“ von Radio Dresden und er betonte: „Ich trage für den Laden die Verantwortung, stehe zu den Konsequenzen, und wir lassen es nicht dahinplätschern und gucken, was kommt.“

Mit der Kriegserklärung kann Minge erst recht nichts anfangen. „Der DFB ist der Dachverband und wir tun gut daran, uns zu arrangieren. Dass es hier und da mal Meinungsverschiedenheiten gibt, verschiedene Perspektiven, das ist normal. Wir sind Teil des DFB, und da ist Krieg die schlechteste aller Optionen“, sagte er.

Am Montag, 13.30 Uhr, werden er und Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born sich nun zu den Vorfällen in Karlsruhe äußern und auch daraus resultierende Maßnahmen und Konsequenzen vorstellen. Zudem teilte der Verein mit, dass sich Dynamos Geschäftsführung „um ein zeitnahes persönliches Treffen mit den Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL)“ bemüht. (SZ/-yer)

zur Startseite

Artikelempfehlung Dynamo verschiebt öffentliche Aufklärung Dresden. Wenn die Sache nicht so ernst wäre, könnte man sich einen Spaß daraus machen. Statt wie von Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge angekündigt am heutigen Donnerstag, findet die Pressekonferenz zur Aufarbeitung der Vorfälle beim Auswärtsspiel in Karlsruhe nun erst Montag statt. Doch warum? Um die möglichen Vorfälle beim letzten Saisonspiel am Sonntag gegen Bielefeld gleich noch mit zu thematisieren - könnten Spötter jetzt sagen. Die wirklichen Hintergründe für die Verschiebung des Termins sind indes offen. Vermutlich ist die interne Aufarbeitung des bizarren Auftritts von rund 2 000 mitgereisten Fans, die als selbsternannte Football Army Dynamo Dresden dem Deutschen Fußball-Bund den Krieg erklärte, noch nicht so weit fortgeschritten wie erhofft. Am Mittwochabend tagten die Vereinsgremien. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/dynamo-verschiebt-oeffentliche-aufklaerung-3684984.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: