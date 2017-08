Dynamo verschenkt Sieg in Bochum Die Schwarz-Gelben gehen beim VfL früh in Führung, doch individuelle Fehler in der Abwehr bedeuten nach 90 Minuten eine 2:3-Niederlage.

Aias Aosman erzielte in der 77. Minute den Ausgleich zum 2:2 - doch kurz darauf legte Bochum noch ein Tor drauf. © WORBSER-Sportfotografie

Die Dresdner verspielen in Bochum eine 1:0-Führung, verdienen sich einen Punkt - und verlieren am Ende doch.



Haben die Dresdner nach dem 0:4 gegen Sandhausen eine Reaktion gezeigt?

Zumindest in den ersten Viertelstunde. Auch danach war der Mannschaft der Wille nicht abzusprechen. Anders als Sandhausen liefen die Bochumer die Dresdner nicht so früh an, attackierten lediglich Dynamos Keeper Marvin Schwäbe. Die entstehenden Räume versuchten die Dresdner zu nutzen. Schon nach fünf Minuten versuchte Rico Benatelli an alter Wirkungsstätte zu treffen, sein Versuch war aber etwas zu hoch angesetzt. Auch Philip Heise versuchte sein schlechtes Spiel gegen Sandhausen vergessen zu machen und zog zwei Minuten später von der Mittellinie ab. Der Rechtsverteidiger hatte gesehen, dass VfL-Schlussmann Manuel Riemann recht weit rechts vor seinem Kasten stand. Heises Schuss war allerdings etwas zu weit links angesetzt. Nach elf Minuten konnte er aber dennoch jubeln. Nach feiner Vorarbeit über Patrick Möschl und den sehr engagierten Erich Berko traf Heise zum 1:0 für Dynamo. Nach dem 1:1 durch Felix Bastians (16. Minute) lief lange nicht viel zusammen, doch ab der 70. Minute zog die Neuhaus-Elf noch einmal an und belohnte sich mit dem 2:2 durch Aosman. Das reichte jedoch nicht zum Punktgewinn.



„Wir müssen defensiv besser stehen“, hatte Trainer Uwe Neuhaus gefordert. Hat das geklappt?

Ganz klar: Nein. Schon das frühe anlaufen des Dresdner Tormanns setzte die Dynamo-Abwehr immer wieder unter Druck. Zwei individuelle Fehler der Innenverteidiger Florian Ballas und Jannik Müller drehten das Spiel zugunsten der Gastgeber. Erst klärte Ballas in der 16. Minute einen langen Ball von Riemann in die Mitte des Strafraumes - genau vor die Füße des Bochumer Kapitäns Felix Bastians, der diese Einladung gern annahm. Elf Minuten später ging Müller zu früh gegen Robbie Kruse zu Boden - und räumte den australischen Stürmer im eigenen Strafraum ab. Die Folge war ein unumstrittener Elfmeter und die 2:1-Führung für Bochum. Auch vor dem 3:2 für den VfL gelang es dem Duo Rico Benatelli/Aosman nicht, den Ball am eigenen Sechzehner trotz ausreichend Zeit zu klären.



Haben sich die personellen Wechsel ausgezahlt?

Neuhaus hatte drei Wechsel vorgenommen. Zwei taktisch, einen verletzungsbedingt. Für Manuel Konrad spielte Aias Aosman, für Niklas Kreuzer kam Fabian Müller. Der am Außenband verletzt Sören Gonther wurde von Jannik Müller ersetzt. Nur in einem Fall kann man von einem gelungenen Wechsel sprechen. Aosman versuchte sich immer wieder im Spiel nach vorne, rieb sich dort aber meist auf. Allerdings war er sich auch für defensive Aufgaben nicht zu fein und belohnte sich schließlich mit dem 2:2. Dagegen bekam Fabian Müller seinen Gegenspieler Robbie Kruse nicht in den Griff und musste zur Halbzeit für Niklas Kreuzer raus. Jannik Müller spielte gewohnt solide, bis zur folgenschweren Szene aus der der Elfmeter zum 2:1 für den VfL resultierte.



Was waren die Probleme der Schwarz-Gelben?

Vor allem die Ballannahme und -behauptung am gegnerischen Strafraum wollte den Offensivspielern nach dem 1:1 nicht mehr so richtig gelingen. Das hatte zur Folge, dass kaum Freistöße in Strafraumnähe geschweige denn gefährliche Situationen heraussprangen. Nach Heises Ball auf das Tornetz in der 22. Minute dauerte es 38 Zeigerumdrehungen bis zum nächsten Torschuss durch Hartmann. Dessen Schuss in der 61. ging aber deutlich über das Tor.



Wie lief das Debüt von Haris Duljevic?

Der Bosnier kam nach 60 Minuten und sollte helfen, wenigstens einen Punkt mit an die Elbe zu bringen. Versuchte viel, holte eine Gelbe Karte gegen Maximilian Letsch und wenig später einen gefährlichen Freistoß raus. Mit dem zwingt Heise VfL-Keeper Riemann zu einer Glanzparade. Den Gegenzug unterbindet Duljevic auf Kosten seiner ersten Gelben. Tauchte nach dem 2:2 ab.



Das sagen die Trainer zurück 1 von 2 weiter VfL-Trainer Ismail Atalan: „Wir bedanken uns für die tolle Unterstützung unserer Fans. Das ist nach den bisherigen Ergebnissen nicht selbstverständlich. Heute haben wir den Gegner unter Druck gesetzt und Fehler erzwungen. Am Ende sind wir ein verdienter, aber glücklicher Sieger. Wir haben noch einige Arbeit vor uns.“ Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus: „Ich bin bitter enttäuscht. Normelerweise stelle ich mich bedingungslos vor meine Mannschaft. Aber das wir in zwei Spielen drei von vier Halbzeiten hinterherlaufen, das ist nicht zweitligatauglich. Warum kommt die Reaktion erst nach der Halbzeit? Warum nicht nach dem Sandhausen-Spiel? Die nächsten 14 Tage werden auf alle Fälle lustig.“

Wie haben Ihnen die Dynamo-Spieler bei der Partie in Bochum gefallen?

zur Startseite

Artikelempfehlung Dynamo verschenkt Sieg in Bochum Die Dresdner verspielen in Bochum eine 1:0-Führung, verdienen sich einen Punkt - und verlieren am Ende doch. Haben die Dresdner nach dem 0:4 gegen Sandhausen eine Reaktion gezeigt? Zumindest in den ersten Viertelstunde. Auch danach war der Mannschaft der Wille nicht abzusprechen. Anders als Sandhausen liefen die Bochumer die Dresdner nicht so früh an, attackierten lediglich Dynamos Keeper Marvin Schwäbe. Die entstehenden Räume versuchten die Dresdner zu nutzen. Schon nach fünf Minuten versuchte Rico Benatelli an alter Wirkungsstätte zu treffen, sein Versuch war aber etwas zu hoch angesetzt. Auch Philip Heise versuchte sein schlechtes Spiel gegen Sandhausen vergessen zu machen und zog zwei Minuten später von der Mittellinie ab. Der Rechtsverteidiger hatte gesehen, dass VfL-Schlussmann Manuel Riemann recht weit rechts vor seinem Kasten stand. Heises Schuss war allerdings etwas zu weit links angesetzt. Nach elf Minuten konnte er aber dennoch jubeln. Nach feiner Vorarbeit über Patrick Möschl und den sehr engagierten Erich Berko traf Heise zum 1:0 für Dynamo. Nach dem 1:1 durch Felix Bastians (16. Minute) lief lange nicht viel zusammen, doch ab der 70. Minute zog die Neuhaus-Elf noch einmal an und belohnte sich mit dem 2:2 durch Aosman. Das reichte jedoch nicht zum Punktgewinn. „Wir müssen defensiv besser stehen“, hatte Trainer Uwe Neuhaus gefordert. Hat das geklappt? Ganz klar: Nein. Schon das frühe anlaufen des Dresdner Tormanns setzte die Dynamo-Abwehr immer wieder unter Druck. Zwei individuelle Fehler der Innenverteidiger Florian Ballas und Jannik Müller drehten das Spiel zugunsten der Gastgeber. Erst klärte Ballas in der 16. Minute einen langen Ball von Riemann in die Mitte des Strafraumes - genau vor die Füße des Bochumer Kapitäns Felix Bastians, der diese Einladung gern annahm. Elf Minuten später ging Müller zu früh gegen Robbie Kruse zu Boden - und räumte den australischen Stürmer im eigenen Strafraum ab. Die Folge war ein unumstrittener Elfmeter und die 2:1-Führung für Bochum. Auch vor dem 3:2 für den VfL gelang es dem Duo Rico Benatelli/Aosman nicht, den Ball am eigenen Sechzehner trotz ausreichend Zeit zu klären. Haben sich die personellen Wechsel ausgezahlt? Neuhaus hatte drei Wechsel vorgenommen. Zwei taktisch, einen verletzungsbedingt. Für Manuel Konrad spielte Aias Aosman, für Niklas Kreuzer kam Fabian Müller. Der am Außenband verletzt Sören Gonther wurde von Jannik Müller ersetzt. Nur in einem Fall kann man von einem gelungenen Wechsel sprechen. Aosman versuchte sich immer wieder im Spiel nach vorne, rieb sich dort aber meist auf. Allerdings war er sich auch für defensive Aufgaben nicht zu fein und belohnte sich schließlich mit dem 2:2. Dagegen bekam Fabian Müller seinen Gegenspieler Robbie Kruse nicht in den Griff und musste zur Halbzeit für Niklas Kreuzer raus. Jannik Müller spielte gewohnt solide, bis zur folgenschweren Szene aus der der Elfmeter zum 2:1 für den VfL resultierte. Was waren die Probleme der Schwarz-Gelben? Vor allem die Ballannahme und -behauptung am gegnerischen Strafraum wollte den Offensivspielern nach dem 1:1 nicht mehr so richtig gelingen. Das hatte zur Folge, dass kaum Freistöße in Strafraumnähe geschweige denn gefährliche Situationen heraussprangen. Nach Heises Ball auf das Tornetz in der 22. Minute dauerte es 38 Zeigerumdrehungen bis zum nächsten Torschuss durch Hartmann. Dessen Schuss in der 61. ging aber deutlich über das Tor. Wie lief das Debüt von Haris Duljevic? Der Bosnier kam nach 60 Minuten und sollte helfen, wenigstens einen Punkt mit an die Elbe zu bringen. Versuchte viel, holte eine Gelbe Karte gegen Maximilian Letsch und wenig später einen gefährlichen Freistoß raus. Mit dem zwingt Heise VfL-Keeper Riemann zu einer Glanzparade. Den Gegenzug unterbindet Duljevic auf Kosten seiner ersten Gelben. Tauchte nach dem 2:2 ab. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/dynamo-verschenkt-sieg-in-bochum-3759267.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: