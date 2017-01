Dynamo verpflichtet Philip Heise

Die SG Dynamo Dresden hat am Dienstag Philip Heise verpflichtet. Der Linksverteidiger wechselt vom VfB Stuttgart nach Dresden und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 mit Gültigkeit für Bundesliga und 2. Bundesliga unterschrieben.

Der 25-Jährige wird aller Voraussicht nach am Mittwoch erstmals unter Cheftrainer Uwe Neuhaus mit seinen neuen Mannschaftskollegen im DDV-Stadion im Testspiel gegen den Chemnitzer FC zum Einsatz kommen und künftig für die SGD mit der Rückennummer 16 auflaufen.

Der 25 Jahre alte Heise kann links sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld spielen. Er hat mit Heidenheim 2014 den Aufstieg geschafft und 30-mal in der zweiten Liga gespielt. Im Sommer 2015 wechselte er nach Stuttgart, kam im Abstiegsjahr auf fünf Einsätze in der Bundesliga. Beim VfB hatte er einen Vertrag bis 2018. Laut Medienberichten sollte Dynamo eine halbe Million Euro Ablöse zahlen, aber nach Informationen der SZ soll die ausgehandelte Summe fünfstellig sein. (szo/ler)

