Dynamo verpasst den Heimsieg

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus zeigt Dynamos Moussa Kone nach einem Foul an Nürnbergs Georg Margreitter die Gelbe Karte. © dpa

Dresden. Dynamo Dresden hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Punkt geholt. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg im mit 30.765 Zuschauern ausverkauften DDV-Stadion verpassten die Schwarz-Gelben am Karsamstag jedoch einen möglichen Sieg.

Zur Pause führen sie hoch verdient, haben das Tor durch Rico Benatelli buchstäblich erzwungen. Doch in der 53. Minute gleichen die Franken durch Hanno Behrens aus. Dessen Kopfball scheint jedoch für Marvin Schwäbe, der nach neun Spielen wieder im Dresdner Tor steht, unhaltbar zu sein. „Der war schon sehr platziert und schwer zu kriegen“; sagt der Torwart nach dem Abpfiff. Dynamo bleibt nach dem Ausgleich zwar am Drücker, kommt aber kaum noch zum Abschluss und muss vor Nürnbergs Kontern auf der Hut sein. Letztlich könnte der Punkt auch ein Gewinn sein.

Die Fragen und Antworten zu einer vor allem in der ersten Halbzeit temporeichen Partie auf hohem spielerischen Niveau:

Wie kam die Pausenführung für die Schwarz-Gelben zustande?

Nach der Phase des Abtastens erhöhen die Dresdner den Druck, haben aber Glück, dass Edgar Salli nach Konter die Riesenchance zur Gäste-Führung verschläft. Dynamo ist spielerisch besser, bleibt im Abschluss aber noch zu ungefährlich. Duljevic fehlt das Schussglück wie bei seinem Traumtor in Düsseldorf (38.). Philip Heise drischt einen Freistoß von der seitlichen Strafraumlinie direkt aufs Tor, aber FCN-Keeper Fabian Bredlow pariert – genau wie Heises nächsten Versuch. Doch diesmal kann Benatelli per Kopf abstauben – die längst verdiente Führung.

Wie hat Uwe Neuhaus die Startelf verändert?

Das 2:4 in Ingolstadt ist schon zwei Wochen her, aber die Konsequenzen, die der Trainer aus dieser schmerzlichen Niederlage zieht, sind an der Aufstellung abzulesen. Neuhaus stellt vier andere Spieler auf und verschiebt zudem Jannik Müller von der rechten Abwehrseite in die Innenverteidigung. Dass für ihn Florian Ballas, zuletzt Kapitän, weichen muss, ist die eine Überraschung. Die andere steht im Tor: Schwäbe, der im Winter wegen einer Knieverletzung ausgefallen war und danach den Stammplatz an Markus Schubert verloren hatte, kehrt zurück zwischen die Pfosten. Außerdem neu im Team sind Niklas Kreuzer, Rico Benatelli und Haris Duljevic.

Das sagen die Trainer zurück 1 von 2 weiter Uwe Neuhaus, Dynamo Dresden:

„Ein absolut hoch intensives Spiel. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit alles versucht, Nürnberg früh unter Druck zu setzen, hatten viele Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte. Das einzige Manko - übers ganze Spiel gesehen - war, dass wir nicht so viele klare Torchancen hatten, weil die Präzision gefehlt hat. Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht, aber auch Glück kurz nach dem 1:0, als Marvin Schwäbe den Schuss von Marvin Stefaniak wirklich überragend gehalten hat. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen das Flattern bekommen, das waren zwei, drei Fehler zu viel. Dafür sind wir mit dem Ausgleich bestraft worden, haben danach aber wieder ein gutes Gesicht gezeigt und uns reingekniet. Es wird sich zeigen, wie wichtig dieser Punkt noch wird.“ Michael Köllner, 1. FC Nürnberg:

„Es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wem der Punkt hilft oder ob zwei verloren gegangen sind. Für uns war es wichtig, mit etwas Zählbarem heimzufahren. Dynamo ist eine starke Ballbesitz-Mannschaft. Vor dem Rückstand hatten wir eine Top-Chance durch Salli in Führung zu gehen. Das 0:1 kurz vor der Halbzeit war ein kleiner Schlag, aber die Mannschaft hat es gut weggesteckt. Nach dem Ausgleich ist das Spiel hin und her gewogen, die Dresdner wollten natürlich gewinnen im eigenen Stadion. Wir haben am Ende zwei, drei Kontersituationen nicht gut gespielt. Deshalb sind wir zufrieden, dass wir mit dem 1:1 und einem Punkt nach Hause fahren.“

Was hat sich durch das neue Personal taktisch geändert?

Neuhaus kehrt zum seit dem Aufstiegsjahr bewährten taktischen System zurück. Moussa Koné beginnt als einzige Spitze, Pascal Testroet und Lucas Röser sitzen auf der Bank. Für Peniel Mlapa bleibt nur ein Platz auf der Tribüne. Doch Aufstellung und Ausrichtung sind nur ein Baustein. „Wir haben in den vergangenen Wochen das Thema Fehlerketten, Fehlerquote häufig strapaziert. Das dürfen wir nicht ins Uferlose treiben, sondern müssen das Risiko abwägen und die richtigen Entscheidungen treffen“, meinte Neuhaus.

Welche Rolle spielt Marvin Stefaniak bei seiner Rückkehr nach Dresden?

Zunächst eine unauffällige. Nach vor kommt er nicht durch, nach hinten läuft er meist hinterher wie in der 39. Minute: Nach Foul an Kumpel Kreuzer sieht Stefaniak die Gelbe Karte. Er habe wieder in die Spur gefunden, gute Leistungen gezeigt“, hatte Neuhaus über den Dresdner Rückkehrer gesagt – und beinahe wäre er bestätigt worden. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kommt er im Strafraum frei zum Schuss, aber Schwäbe ist schnell unten und pariert den Ball. Es wäre der schnelle Ausgleich gewesen. Nach einer Stunde wird er unter Pfiffen ausgewechselt.

Kam Pascal Testroet zu seinem Comeback in einem Punktspiel?

In der 75. Minute ist es soweit: Testroet kommt zu seinem ersten Einsatz seit dem ersten Spieltag, an dem sich der Stürmer das Kreuzband gerissen hatte. Die Fans empfangen ihren „Fußballgott“ mit viel Applaus. „Ich hätte ihn schon eher in den Kader stellen können für zehn, fünfzehn Minuten hinten raus“, meinte Neuhaus. Darauf habe er verzichtet, aber mit seinen zwei Toren beim Comeback in Zizkov habe er „eine richtig gute Aussage getroffen.“ Ein Tor gelingt dem Stürmer diesmal allerdings nicht.

Wie hatte Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus die Partie im Griff?

Zunächst gibt es kaum Aufregung, das Abseits beim Tor von Nürnbergs Federico Palacios ist unstrittig. Doch für einige Zweikampfbeurteilungen wird die Unparteiische von den Fans im K-Block ausgepfiffen. Die Gelben Karten für Patrick Erras nach Foul an Koné und für den Senegalesen, der Georg Margreitter auf den Fuß tritt, sind berechtigt. Der Unmut auf den Rängen wächst jedoch, als Steinhaus bei der Berührung von Tim Leibold an Hauptmann keinen Strafstoß gibt (18.), und als Kreuzer nach einem Foul liegen, ihr Pfiff aber ausbleibt, gibt es das Pfeifkonzert von den Rängen. Insgesamt aber hat sie das Spiel trotz einiger kleinlicher und wenigen strittige +n Entscheidungen im Griff.

Wie verändert sich durch dieses Unentschieden die Situation?

Das hängt von den Spielen der Konkurrenz ab, erst einmal ist es ein Punkt mehr Abstand auf den Abstiegsrelegationsrang. Aue spielt in Regensburg, Fürth - ebenfalls mit 33 Punkten – bei Union Berlin. „Wir haben alles in den eigenen Händen, das ist ein absoluter Vorteil“, sagte Neuhaus bereits vor der Partie – und er erklärte, worauf es jetzt ankommt: „Es ist alles sehr, sehr eng. Ich glaube, dass die Mannschaften am besten klar kommen, die ihre Nerven im Griff haben, auf ihre Qualitäten zurückgreifen können und ihr Spiel durchsetzen wollen.“ Daran hat sich nichts geändert.

