Dynamo verliert Test gegen Liberec

Schattige Naturtribüne in Oppach statt steiler DDV-Kurve. © Cornelius de Haas

Abermals fehlen sechs Verletzte im Kader von Dynamo Dresden, doch kurz vor dem Trainingslager in Bayern wollen es die Schwarz-Gelben noch einmal wissen – gegen den tschechischen Erstligisten FC Slovan Liberec.

Bei sommerlichen Temperaturen und angefeuert von 2 627 Zuschauern, so die offizielle Angabe, stehen sich die Teams im „Lindenberg“ Stadion zu Oppach gegenüber.

Es dauert keine 105 Minuten, da führt Liberec bereits mit 0:1. Potocny knallt den Ball aus 15 Metern ins Tor, Dresdens Abwehr ist offenbar noch mit dem Aufwärmen beschäftigt.

Das Ergebnis nehmen beide Teams mit in die Pause. „Guter Test, robust und temporeich geführtes Spiel!“ attestiert der Dynamo-Live-Ticker den Kickern auf dem Platz.

In der 65. Minute kommt es gleich zum Rudel-Wechsel: Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus tauscht Jannik Müller für Ballas, Hilßner für Horvath, Möschl für Berko und Testroet für Röser. Doch die erhoffte Offensive bringt nicht Zählbares - im Gegenteil:

Konrad legt Slovan in der 69. Minute und geht mit Gelb-Rot vom sonnigen Platz. Potocny tritt an und versenkt den Elfer zum 0:2. Dynamo bäumt sich auf in Unterzahl und kassiert zum Lohn kurz vor Schluss noch das 0:3 durch Folprecht.

Nach der Partie sagte Trainer Uwe Neuhaus, dass er mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden sei und es noch viel Arbeit gebe, doch der Zug zum Tor sei schon ganz ordentlich.

Am kommenden Dienstag reist der Dynamo-Tross ins fünftägige Trainingslager nach Bad Gögging. (szo)

zur Startseite