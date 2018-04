Dynamo verliert nach Aufholjagd Die Dresdner kämpfen sich in Ingolstadt nach einem 0:2-Rückstand zur Pause noch ins Spiel zurück. Doch nach dem Ausgleich kassieren sie in der Nachspielzeit noch zwei Treffer.

2:2 Ausgleich für Dynamo Dresden, Florian Ballas erzielt den Treffer. Allerdings gelangen den Ingolstädtern danach noch zwei Tore. © WORBSER-Sportfotografie

Dynamo macht es mal wieder spannend - und verliert unglücklich, aber auch irgendwie verdient mit 2:4 (0:2). Die Dresdner liegen am Sonntagnachmittag nach 45 schwachen Minuten in Ingolstadt mit 0:2 hinten, sind mit diesem Rückstand sogar noch gut bedient. Doch vor 11.388 Zuschauern im verschneiten Sportpark stemmen sie sich nach der Pause gegen die drohende Niederlage und erzwingen den Ausgleich. Und dann kommt der doppelte Rückschlag. Die Fragen und Antworten zum Spiel:

Was bedeutet die Niederlage für die Dresdner?

„Die Situation ist immer noch alles andere als sicher“, hatte Niklas Hauptmann vorher mit dem Blick auf die Tabelle gesagt. „Deshalb ist für uns jedes Spiel brutal wichtig, um so schnell wie möglich unten raus zu kommen und Abstand zu gewinnen.“ Stattdessen steckt Dynamo weiter im Abstiegskampf. Jetzt bleiben zwei Wochen Zeit, sich auf das Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten 1. FC Nürnberg vorzubereiten.

Wie kam Dynamo nach 0:2 noch mal so gut zurück?

Verrückt. Fast die komplette erste Halbzeit ließen sich die Dresdner den Schneid abkaufen, um mit Wiederanpfiff ganz anders aufzutreten: selbstbewusster, entschlossener, mutiger. Plötzlich agierten sie, statt wie das Kaninchen vor der Schlange zu kapitulieren. Die Folge: Nach Eingabe von Philip Heise wird Moussa Koné von FCI-Verteidiger Marcel Gaus gestoßen, der sonst eher großzügige Schiedsrichter Manuel Gräfe entscheidet sofort: Strafstoß. Koné verwandelt selbst sicher.

Parallele zum Hinspiel, als Dynamo ebenfalls 0:2 zurückgelegen und per einen Elfmeter den Anschlusstreffer erzielt hatte. Damals holten sie noch einen Punkt. Und am Sonntag? Es war jetzt ein ausgeglichenes Spiel ohne große Torchancen. Neuhaus wechselte eine Viertelstunde vor Schluss mit Peniel Mlapa den Doppeltorschützen aus dem Hinspiel ein. „Er ist in jedem Spiel eine Option“, hatte Neuhaus über den Togoer gesagt. In diesem ist er die Hoffnung auf den Ausgleich. Doch den schießt diesmal Florian Ballas nach Heise-Ecke (79.). Koné bekam noch eine Möglichkeit, stand dabei aber im Abseits (88.). Doch in der Nachspielzeit treffen Sonny Kittel und Almog Cohen für die „Schanzer“.

Wo lag Dynamos Problem vor der Pause?

Die Dresdner hatten gut begonnen. Nach Eckbällen von Philip Heise setzte erst Florian Ballas seinen Kopfball zu hoch an (2.), dann traf Lucas Röser mit der Innenseite aufs Netz (5.). Doch Ingolstadt attackierte Dynamo früh, die Schwarz-Gelben ließen sich davon verunsichern, der Druck wurde immer stärker. Zudem passierten im Spielaufbau zu viele Fehlpässe wie von Marcel Franke vor dem 0:1 durch Thomas Pledl (16.). Dynamo war danach bemüht, aber nicht überzeugt von den eigenen Stärken. Die Defensive stand alles andere als sicher und sah auch beim 0:2 durch Tobias Schröck, der ungestört in der Mitte durchlaufen konnte, alles andere als gut aus. Gegenwehr? Wenig. Vielmehr hatten die Dresdner Glück, dass der nächste Ballverlust von Franke nicht zum 0:3 führte, weil Kittel nicht alleine abschloss und Pledl nach seinem Zuspiel freistehend vorbei schoss (36.). Die beste Chance für die SGD resultierte aus einer Kamikaze-Einlage von FCI-Torwart Nyland, der gegen Koné fast den Ball vertändelt hätte (44.).

Welche personellen Veränderungen hat Trainer Neuhaus vorgenommen?

Dynamos Chefcoach hatte von kniffligen Entscheidungen gesprochen – änderte seine Startelf jedoch nur auf einer Position: Für Paul Seguin kehrte Heise links in die Viererkette zurück. Dagegen behiellt Jannik Müller den Platz als rechter Verteidiger. Das heißt auch, Auf der Bank nahm zum ersten Mal seit dem 16. Spieltag beim 4:0 gegen Erzgebirge Aue auch Marco Hartmann Platz. Der Kapitän hatte wegen verschiedener Verletzungen in diesem Jahr noch kein Spiel absolviert. „Er hat sehr viel individuell gearbeitet mit unserem Athletiktrainer“, erklärte Neuhaus – und brachte Hartmann als Stabilisator für die Schlussphase.

Wie reagierte der Chefcoach auf den Pausenrückstand?

Er wechselte einmal, für Röser brachte er Haris Duljevic, der nach der Winterpause noch keinen Startelf-Einsatz hatte. Der Bosnier sollte mit Heise über links noch mal Dampf machen. Das führte unter anderem zum Elfmeter.

Wie verlief das Wiedersehen mit Ex-Dynamo Stefan Kutschke?

Der Stürmer saß zunächst auf der Bank, als der Stadionsprecher seinen Namen vorlas, gab es einen Pfeifkonzert der rund 3.000 Dynamo-Fans. In der 68. Minute kam der gebürtige Dresdner dann für Moritz Hartmann – begrüßt mit Pfiffen von der einen und Sprechchören von der anderen Seite. Auffällige Aktionen hatte er keine.

Trainerstimmen zum Spiel:

Uwe Neuhaus, Dynamo Dresden: „Wir sind in der ersten Halbzeit durch zwei krasse Fehler in Rückstand geraten, haben es aber nach der Pause ordentlich gemacht und wurden mit dem 2:2 belohnt. Dann kam die Schlussphase, die man schwer erklären kann. Man kann es vielleicht auf mangelnde Erfahrung zurückführen, aber wir haben Fehler fast im Sekundentakt gemacht. Das kann ich nicht erklären. Wenn das passiert, verlierst du auch zu Recht mit 2:4. Die Fehlerquote während des gesamten Spieles war zu hoch. Ich wüsste keinen, den ich ausnehmen könnte.“

Stefan Leitl, FC Ingolstadt: „Meine Mannschaft hat den Matchplan sehr gut umgesetzt. Wir wollten nicht zu früh attackieren und nach Ballgewinn schnell umschalten. das ist uns bei den Toren gut gelungen, und Thomas Pledl hatte sogar noch die Möglichkeit, uns mit 3:0 in Führung geblieben. Dann wäre das Spiel erledigt gewesen. Dresden hat uns dann in der eigenen Hälfte eingeschnürt und durch zwei Standards das Spiel gedreht - auch zu Recht zu diesem Zeitpunkt. Bemerkenswert war die Leistung meiner Jungs in den letzten Minuten. Sich nicht mit dem Unentschieden abzufinden und an den Sieg zu glauben, dafür sind sie belohnt worden.“

zur Startseite

Artikelempfehlung Dynamo verliert nach Aufholjagd Dynamo macht es mal wieder spannend - und verliert unglücklich, aber auch irgendwie verdient mit 2:4 (0:2). Die Dresdner liegen am Sonntagnachmittag nach 45 schwachen Minuten in Ingolstadt mit 0:2 hinten, sind mit diesem Rückstand sogar noch gut bedient. Doch vor 11.388 Zuschauern im verschneiten Sportpark stemmen sie sich nach der Pause gegen die drohende Niederlage und erzwingen den Ausgleich. Und dann kommt der doppelte Rückschlag. Die Fragen und Antworten zum Spiel: (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/dynamo-verliert-nach-aufholjagd-3900222.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: