Dynamo verleiht Wachs

Marc Wachs soll in Osnabrück Spielpraxis sammeln. © Robert Michael

Diese Nachricht kommt nicht überraschend: Dynamo Dresden hat Marc Wachs bis zum Saisonende ausgeliehen. Ab sofort läuft der Linksverteidiger, der bislang noch keine Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben absolviert hat, für den Drittligisten VfL Osnabrück auf.

„Marc ist ein junger Spieler, der Spielpraxis braucht. Wir sind davon überzeugt, dass er in Osnabrück genau diese Einsatzzeiten bekommen wird. Wir werden seine Entwicklung aus Dresden weiter genau beobachten“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.

Marc Wachs kam im Sommer 2016 vom 1. FSV Mainz 05 II zur SGD und steht bei den Schwarz-Gelben noch bis Sommer 2019 unter Vertrag. In seiner ersten Saison schaffte er es siebenmal in den Spieltagskader, ehe ein bewaffneter Räuber ihn bei einem Überfall auf den Kiosk seiner Tante in Wiesbaden anschoss und lebensgefährlich verletzte.

Nun hofft der VfL Osnabrück darauf, dass Wachs wieder die Leistungen abrufen kann, die ihn einst für Dynamo interessant gemacht haben: „Nach Bekanntwerden der langen Ausfallzeit von Alexander Dercho haben wir nach einer passenden Alternative für die linke Abwehrseite gesucht. Mit Marc Wachs haben wir einen veranlagten Spieler von einem ambitionierten Zweitligisten ausleihen können, der seine Qualität in der 3. Liga bereits unter Beweis stellen konnte“, erklärte Lothar Gans, Leiter Profifußball beim VfL Osnabrück.

Neben Wachs lieh der VfL gleich noch Stürmer Emmanuel Iyoha von Fortuna Düsseldorf aus.

