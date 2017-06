Dynamo verlängert mit Müller

Will sich bei Dynamo weiterentwickeln: Jannik Müller. © Robert Michael

Positive Nachrichten von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden: Kurz nach der Absage des Testspiels gegen den Chemnitzer FC haben die Schwarz-Gelben die Vertragsverlängerung von Innenverteidiger Jannik Müller bekannt gegeben. Der 23-Jährige unterschrieb am Dienstag in Dresden um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2019. Der Kontrakt besitzt Gültigkeit für die ersten drei Ligen.

„Jannik ist sportlich und menschlich enorm wertvoll für uns, deshalb freuen wir uns, dass wir ihn für ein weiteres Jahr binden konnten“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Müller habe sich als „ein Gesicht des Neustarts, den wir vor drei Jahren gemacht haben“, stetig weiterentwickelt und sei mit den Anforderungen mitgewachsen. „Wir sind uns sicher, dass er sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat“, so Minge weiter.

Auch Müller äußerte sich in diese Richtung: „Wir sind mit Dynamo seit meinem Wechsel 2014 gemeinsam einen sehr erfolgreichen und emotionalen Weg gegangen. Diesen möchte ich mit den Jungs gern fortsetzen.“ Er fühle sich in Dresden sehr wohl und freue sich, „dass Ralf Minge und Uwe Neuhaus Vertrauen in mich setzen. Mein Ziel ist es, an die Entwicklung der letzten Jahre anzuknüpfen und auch künftig dazu beizutragen, dass wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen.“

Müller wechselte 2014 vom 1. FC Köln II nach Dresden und absolvierte für den Verein 27 Einsätze in der 2. Bundesliga (4 Tore), 44 Einsätze in der 3. Liga (1 Tor, 1 Vorlage) und drei Einsätze im DFB-Pokal. (szo/cdh)

