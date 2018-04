Dynamo verlängert mit Ballas

Florian Ballas bleibt Dynamo treu. © SG Dynamo Dresden

Dresden. Mehr als ein Jahr vor Ende der Vertragslaufzeit hat Dynamo Dresden den Kontrakt mit Florian Ballas bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Der Innenverteidiger und Vize-Kapitän unterschrieb sowohl für die Bundesliga als auch für die 2. Bundesliga.

„Florian ist sportlich und in seiner Rolle innerhalb des Teams in den zurückliegenden beiden Spielzeiten mit uns gewachsen. Er ist nicht nur auf dem Feld einer unserer Stabilisatoren, sondern auch als Führungspersönlichkeit innerhalb des Mannschaftsrates wichtig für das Gefüge“, erklärte Kristian Walter, Dynamos Kaderplaner und Assistent des Geschäftsführers Sport den Entschluss, den 25-Jährigen frühzeitig an den Verein zu binden. „Florian hat von Anfang an kontinuierlich viele Einsatzzeiten bekommen, trotzdem sehen wir seine Entwicklung noch nicht als abgeschlossen an. Wir sind davon überzeugt, dass er sein Potential in den nächsten Jahren hier bei uns noch weiter ausschöpfen wird.“

Ballas war nach dem Zweitliga-Aufstieg der Schwarz-Gelben im Sommer 2016 vom FSV Frankfurt an die Elbe gewechselt und hat seither 51 Zweitliga-Einsätze sowie zweit Tore für die Dresdner zu Buche stehen. In der laufenden Spielzeit führte er den Zweitligisten bereits siebenmal als Kapitän aufs Feld.

„Ich habe in den zurückliegenden zwei Jahren bei Dynamo eine positive Entwicklung genommen, die ich gern hier fortsetzen möchte. Es ist etwas Besonderes, für diesen Verein Fußball spielen zu dürfen. Daher freut es mich sehr, dass die sportliche Leitung mir mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung das Vertrauen ausspricht und der Weg für mich in Dresden weitergehen wird“, sagte Florian Ballas am Donnerstag. „Ich sehe für die Mannschaft und mich eine positive sportliche Perspektive und freue mich auf die kommenden drei Jahre. Ich möchte meinen Teil auf und neben dem Platz dazu beitragen, dass der Verein und wir als Mannschaft die nächsten Schritte erfolgreich gehen und unsere Ziele erreichen werden.“ (szo)

