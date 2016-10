Dynamo und die eigene Stärke Gegen Stuttgart ändert Uwe Neuhaus sein Team auf zwei Positionen und hofft auf einen positiven Aspekt des Aufstiegsfilms.

Dynamo Dresden empfängt am Sonnabend den VfB Stuttgart. © Archivbild: Robert Michael

Die Schwarz-Gelben stehen am Samstag vor einer Härteprüfung. Im Vorfeld der Partie gegen den VfB Stuttgart sprach Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus von einer Zweiklassengesellschaft innerhalb einer Liga beim Vergleich der Möglichkeiten der Schwarz-Gelben und der Schwaben.

Doch der 56-Jährige versprüht Optimismus. Zum einen, weil die beiden bislang eingesetzten Stürmer - Pascal Testroet und Stefan Kutschke - beim Testspiel gegen Neugersdorf erfolgreich waren und „ich beiden attestieren kann, dass sie ihren Instinkt in diesem Spiel und auch im Training eingebracht haben. Zum andern, weil der Mannschaftsabend bei der Uraufführung des Aufstiegsfilm „Das ist unser Leben“ noch einmal positive Energie gegeben hat, die offenbar nicht nur bei Neuhaus durchgeschlagen hat.

„Das hat sich auch in der Trainingswoche gezeigt, dass man mit positiver Einstellung und dem Glauben an sich selbst und dem Vertrauen in die eigenen Stärken einiges bewegen kann“, lobte der Trainer seine Spieler.

Damit dies auch gegen den VfB gelingt, hat Neuhaus auch noch einmal den Pokalerfolg gegen RB Leipzig ins Gedächtnis seiner Spieler gerufen. Denn wie auch da gelte am Samstag, dass „wir diesen Gegner nicht immer schlagen können, aber wir müssen daran glauben, dass wir es an diesem Tag schaffen können“.

Dafür müssen aber die Fehler vor allem aus den letzten Auswärtspartien abgestellt werden. „Wichtig ist, gut ins Spiel zu kommen, um frühe Tore wie in Kaiserslautern und Sandhausen zu vermeiden“, fordert Neuhaus. Die Spieler dürften nicht zugucken, wie der VfB Fußball spielt, sondern müssten eng am Gegner dran sein und „unser eigenes Spiel aufziehen“.

Für die Startelf gegen den Tabellendritten nahm der Trainer zwei Änderungen im Vergleich zur Niederlage in Sandhausen vor, behält das erprobte System aus der Aufstiegssaison aber bei. Für Niklas Hauptmann kehrt Marvin Stefaniak zurück, Florian Ballas ersetzt Jannik Müller.

So startet Dynamo gegen Stuttgart: Schwäbe - Teixeira, Ballas, Modica, F. Müller - Hartmann - Gogia, Lumpi, Aosman, Stefaniak - Kutschke.

