Dynamo-Trikots für Nele Die Dresdner Fußballer und ihre Fans haben ein Herz für das Heidenauer Mädchen. Nun geht es um Geld für ihre nächste Delfintherapie.

Das Heidenauer Hoffmann-Quartett: Die Zwillinge Nele und Ben sind jetzt acht geworden. Während Ben gesund ist, leidet Nele lebenslang unter den Folgen der Frühgeburt. Therapien wie die mit den Delfinen lindern die Beschwerden. © privat Das Heidenauer Hoffmann-Quartett: Die Zwillinge Nele und Ben sind jetzt acht geworden. Während Ben gesund ist, leidet Nele lebenslang unter den Folgen der Frühgeburt. Therapien wie die mit den Delfinen lindern die Beschwerden.

Die handsignierten Trikots der drei Dynamo-Spieler Andy Gogia, Marvin Schwäbe und Stefan Kutschke können jetzt ersteigert werden. Zur Freude der Fans und Neles Familie.

Die Fußballschuhe von Dynamo-Dresden-Star Justin Eilers brachten am Silvestertag 2015 stolze 1 021 Euro. Nun stehen drei getragene und handsignierte Trikots von Dynamo-Spielern zur Versteigerung. Andy Gogia trug seines beim 30. Spieltag in Fürth, Marvin Schwäbes und Stefan Kutschkes Trikots stammen vom 29. Spieltag gegen Düsseldorf. Der Erlös kommt Nele aus Heidenau zugute.

Sie wurde als Frühchen geboren und ist geistig und körperlich schwerbehindert. Das Geld aus der Versteigerung soll dazu beitragen, die Kosten für eine weitere Delfintherapie für Nele zu decken. Zum fünften Mal nach 2012 soll es im nächsten Sommer zu den Tieren gehen. „Wir haben uns für den Sommer 2018 für einen Termin vormerken lassen“, sagen Neles Eltern, Yvonne und Uwe Hoffmann. „Ob wir unser Ziel erreichen und der Traum noch einmal leben kann, wissen wir nicht, aber wir werden kräftig sparen.“ Viele helfen mit vielen Aktionen. Nun auch die Dresdner Dynamos.

„Wenn wir einem so jungen Menschen aus unserer Region helfen können, der mit einer solch großen Herausforderung ins Leben geschickt wurde, dann tun wir das aus Überzeugung gern“, sagt Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. „Zusammen mit den Dynamo-Fans möchten wir unseren Beitrag leisten, damit Neles Traum bald in Erfüllung gehen kann.“ Die Auktion läuft bis zum 1. Juni, 14 Uhr, auf der Dynamo-Vereinswebsite. Am Freitag lagen die aktuellen Höchstgebote bei 170, 310 und 300 Euro. Bliebe es dabei, wären es immerhin schon 780 Euro. Aber das wird sicher noch mehr, sind alle Beteiligten überzeugt. Bei den Fußballschuhen vor knapp anderthalb Jahren war es ähnlich.

Nachträgliche Geburtstagsgeschenke

Nele und ihr Bruder sind vor einer Woche acht Jahre geworden. Die Versteigerung ist ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk – und nicht das einzige. In den nächsten Tagen und Wochen gibt es weitere Aktionen. Schon am Mittwoch lädt das Pirnaer Schiller-Gymnasium zu einem Benefizkonzert ein. Die sehr engagierten Eltern Yvonne und Uwe Hoffmann sind dankbar für jede Unterstützung und staunen immer wieder über die Ideen. Im Internet lassen sie auf der Seite www.neles-traum.de alle an den Fortschritten und dem Alltag von Nele und ihrer Familie teilhaben. Beide bestehen aus vielen kleinen Schritten und Therapien, zum Beispiel Reiten, einer Behandlung im Zentrum für Kinder- und Jugendosteopathie in Kamenz und in der Slovakei.

Die nächsten Aktionen für Nele: 31. Mai, 18 Uhr, Benefizkonzert im Schiller-Gymnasium Pirna; 16. Juni, 17 Uhr, Flashmob in Dresden an der Frauenkirche; 18. Juni, ab 10 Uhr „Klimmzüge für Nele“ zum Stadtfest in Pirna; Versteigerung: www.dynamo-dresden.de/verein/news/newsdetails/gemeinsam-fuer-nele.html

