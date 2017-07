Dynamo trainiert in der Provinz Die Saisonvorbereitung bestreitet die Mannschaft im idyllischen Bad Gögging. Im niederbayerischen Kurort dürfen auch zwei Talente mitmachen.

27 Spieler nimmt Trainer Uwe Neuhaus bei der Abfahrt des Mannschaftsbusses am Dienstagmorgen mit. © Robert Michael

Im vergangenen Jahr ging es in den Norden, diesmal zieht es Dynamo in den Süden: Nach dem brandenburgischen Neuruppin schlägt die Mannschaft nun in Bad Gögging ihr Sommercamp auf.

Die 900-Einwohner-Gemeinde zwischen Regensburg und Ingolstadt hat eine Besonderheit vorzuweisen: Sie ist der einzige Kurort im gesamten Freistaat Bayern. Zu verdanken hat sie das den drei Naturheilmitteln Schwefelwasser, Mineral-Thermalwasser und Naturmoor. Das touristische Highlight ist eine Thermal-Badelandschaft.

Ob die Mannschaft dort mal relaxen darf, ist ungewiss. Das Programm des lediglich fünftägigen Trainingslagers bietet kaum Pausen. Nach der Ankunft am Dienstagnachmittag steht 16 Uhr die erste Trainingseinheit an. Am Mittwoch bestreitet Dynamo ein Testspiel gegen den VfB Stuttgart. Zum Abschluss am Sonnabend ist die SpVgg Unterhaching der Gegner.

Karte

27 Spieler nimmt Trainer Uwe Neuhaus, ein ausgewiesener Gegner von ausgedehnten Vorbereitungslagern, mit nach Niederbayern. Die beiden Torhüter Marvin Schwäbe und Markus Schubert stoßen nach ihren EM-Auswahleinsätzen mit der U21 und der U19 zur Mannschaft. Beide saßen bei den Turnieren auf der Bank - trotzdem kehren sie mit gemischten Gefühlen zurück. Schwäbe feierte als Reservist den EM-Titel, Schubert erlebte mit der U19 das Vorrunden-Aus.

Neben Probespieler Binyam Belay aus Äthiopien stiegen am Morgen auch die Talente Vasil Kusej und Mika Schneider in den Mannschaftsbus. Beide spielen für Dynamos U19 in der Bundesliga und können sich in Bad Gögging für höhere Aufgaben empfehlen. Kusej muss zunächst aber separat mit den Physiotherapeuten trainieren, da beim 17-jährigen Tschechen kürzlich erst eine Arthroskopie im Kniegelenk vorgenommen worden war.

Untergebracht ist die Mannschaft im Vier-Sterne-Hotel Marc Aurel. Das Doppelzimmer kostet dort aktuell 160 Euro.

zur Startseite