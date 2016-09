Dynamo-Trainer Neuhaus ändert die Startelf Die Dresdner beginnen mit vier frischen Spielern in Kaiserslautern: Modica zurück, auch Konrad, Kreuzer und Kutschke von Anfang an dabei.

Dynamo-Coach Uwe Neuhaus hat aus der 0:3-Niederlage gegen Aue personelle Konsequenzen gezogen. © Robert Michael

Die Ansage ist eindeutig: „Diese Niederlage darf uns nicht noch beschäftigen, sondern wir müssen mit völlig klarem Kopf auflaufen, um dort bestehen zu können.“ Das hat Uwe Neuhaus unmittelbar nach dem 0:3 im Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue gesagt und bereits auf das nächste Spiel geschaut: Dynamo Dresden tritt am Mittwochabend beim 1. FC Kaiserslautern an. Und der Chefcoach bringt in der englischen Woche gleich vier frische Spieler: Giuliano Modica kehrt nach seiner schweren Wadenprellung mit Bluterguss, der operativ entfernt werden musste, auf Anhieb in die Startelf zurück. Sein Vertreter Jannik Müller, der seine Sache ordentlich gemacht hat, muss genauso auf die Bank wie Andreas Lambertz, Aias Aosman und Pascal Testroet. Dafür beginnen Manuel Konrad, Niklas Kreuzer und Stefan Kutschke.

Bei den „Roten Teufeln“ ist schon die Hölle los: Mit zwei Punkten aus fünf Spielen ist der 1. FCK derzeit Tabellenvorletzter in der 2. Bundesliga, zudem beim Drittligisten Hallescher FC in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Elfmeterschießen gescheitert. Dabei sollte es nach einem enttäuschenden zehnten Platz in der vergangenen Saison einen Neustart geben - Richtung Aufstiegsränge. Der neue Trainer Tayfun Korkut bekam zwölf neue Spieler, vor allem die Offensive sollte verstärkt werden mit gestandenen Profis wie Zoltán Stieber, der aus Nürnberg kam, und dem früheren Hamburger Jaques Zoua, gegen Dynamo spielt er von Anfang an. Doch nach nur einem Tor aus den ersten fünf Ligaspielen stellt Korkut ernüchtert fest: „Uns fehlt uns die Effektivität vor dem Tor.“ Das soll sich gegen Dynamo ändern, auch wenn mit Daniel Halfar der Kapitän und Spielmacher wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel ebenso fehlt wie der eigentliche Stammtorwart André Weis nach Roter Karte und Mensur Mujdza nach Knie-Operation.

Die angespannte Lage beim Gegner sieht Dynamos Chefcoach zwiespältig. „Na klar stehen sie mit dem Rücken zur Wand, aber Lautern ist nicht so schlecht, wie es der jetzige Tabellenstand aussagen könnte.“ Neuhaus erwartet Druckphasen, die seine Mannschaft überstehen müsse. „Sie werden mit aller Macht alles versuchen, uns zu bezwingen, das ist doch logisch. Aber wenn der Gegner alles nach vorn wirft, bekommen wir Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden - und die müssen wir eiskalt nutzen.“ In Kaiserslautern haben die Schwarz-Gelben bisher nur einmal ein 0:0 erkämpft, aber das ist lange her: in der Bundesliga im März 1994. Zuletzt gab es in der zweiten Liga aber 2013 mit 0:3 und 2014 mit 0:4 zwei deutliche Niederlagen. Allerdings hat der legendäre Betzenberg - einst wollten sogar die Bayern die Punkte gleich per Post schicken, weil es für sie hier nichts zu holen gab - etwas von seinem Schrecken verloren. Vorige Saison feierten die FCK-Fans nur fünf Heimsiege, in dieser Spielzeit folgte auf eine 0:4-Klatsche gegen Hannover ein 0:0 gegen Düsseldorf.

Dynamo spielt mit: Schwäbe - Teixeira, Modica, Ballas, Fa. Müller - Hartmann, Konrad - Kreuzer, Gogia, Stefaniak - Kutschke.

