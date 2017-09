Dynamo testet in Radeberg Zu einem kurzfristig angesetzten Testspiel in der Bierstadt empfangen die Dresdner die Kicker aus Neugersdorf.

Die Dynamo-Kicker laufen am Mittwoch im Radeberger Vorwärts-Stadion auf. © Robert Michael

Nicht nur die zahlreich in Radeberg und der Umgebung verteilten schwarz-gelben Aufkleber zeigen es: Radeberg ist Dynamoland. So steht es auf den Aufklebern; und so ist es natürlich auch. Denn die Fans der Zweitliga-Kicker aus Dresden sind natürlich auch hier zu Hause. Und so ist es eben auch nicht verwunderlich, dass sich die Dynamos das Vorwärts-Stadion an der Radeberger Schillerstraße regelmäßig als Testspielort aussuchen – als die Schwarz-Gelben vor gut zweieinhalb Jahren hier mal auf den Radeberger SV trafen, strömten immerhin über 3 500 Zuschauer an die Schillerstraße; Zuschauerrekord!

Am Mittwochnachmittag wird Dynamo hier ab 15 Uhr nun auf Regionalligist FC Oberlausitz Neugersdorf treffen. Die Partie wurde dabei kurzfristig angesetzt, aber sicher werden sich die Dynamo-Fans die Chance nicht entgehen lassen. Denn auch, wenn Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus dann wohl das eine oder andere ausprobieren wird, die Stammkräfte werden mit Sicherheit ebenfalls mit nach Radeberg kommen. (SZ/JF)

Testspiel Dynamo Dresden gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf im Vorwärts-Stadion Radeberg. Mittwoch 13. September, Anstoß 15 Uhr, Einlass ab 14.15 Uhr.

