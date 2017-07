Dynamo testet im Oberland Das Oppacher Stadion wird für den 8. Juli schick gemacht. Nicht nur Fans helfen dabei.

FSV-Präsident Frank Marschner freut sich auf das Spiel am 8. Juli. Nicht nur er hofft auf besseres Wetter, als es am Donnerstag beim Fototermin herrschte. © Rafael Sampedro

Oppach. Die Hecken sind geschnitten, die Umkleidekabinen geputzt, die Bauzäune für die Absperrungen besorgt, die Laufbahn hergerichtet, die Biertischgarnituren stehen bereit. Der Fußballverein FSV Oppach freut sich auf den kommenden Sonnabend. Dann kommt Dynamo Dresden ins Oberland zum Testspiel gegen Slovan Liberec.

Für beide Teams ist das Spiel eine Vorbereitung auf die neue Punktspielsaison. Dynamo Dresden ist dabei nicht zum ersten Mal in Oppach zu Gast. Zum vierten Mal kommt der Zweitligist ins Stadion an der Lindenberger Straße.

„Für uns ist das eine große Ehre und noch immer eine Herausforderung, alles perfekt vorzubereiten“, sagt Frank Marschner. Er ist der Präsident des FSV Oppach. Bisher habe immer alles tadellos geklappt bei der Vorbereitung und Durchführung der Spiele von Dresden in Oppach, unterstreicht der Präsident und sieht auch darin die Ursache, dass die Fußballprofis immer wieder gerne hier zu Gast sind. „Dresden war immer zufrieden, wie wir die Herausforderung mit Erfahrung meistern, dabei aber nicht in Routine verfallen“, betont Marschner. Die Gemeinde Oppach habe ein gewisses Prestige, sie komme im Fußball vor, werde erwähnt und es habe sich herumgesprochen, dass der Verein und die Gemeinde ein zuverlässiger Partner sind, wenn es um ein Gastspiel geht, ist Marschner überzeugt.

Zahlreiche Vereinsmitglieder, viele Oppacher und Fans aus dem Umland arbeiten Hand in Hand für das Testspiel, das übrigens kein Benefizspiel ist, betont der Vereinspräsident.

Vom Bauhof der Gemeinde gibt es viel Unterstützung, auch wenn der Sportplatz sozusagen in der Hand des Vereins ist. Vereinsmitglieder halten die Anlage in Schuss. Wenn am 8. Juli die Mannschaftsbusse aus Dresden und Liberec anrollen, wird alles perfekt vorbereitet sein, verspricht Marschner. Alles wird getan, damit sich die Spieler zunächst auf das Testspiel konzentrieren können.

Erst nach dem Spiel werden sie und der Trainerstab Autogramme geben und mit den Fans in Kontakt treten. Das trifft übrigens für beide Teams zu. 3 000 Eintrittskarten hat der FSV drucken lassen. Sie sind bereits erhältlich und finden guten Absatz. Als Service für die Zuschauer gibt es ein Stadionheft.

In Deutsch und Tschechisch wird darin über das Spiel und die beiden Teams informiert. Wer mit dem Fahrzeug zum Spiel anreist, sollte beachten, dass die Lindenberger Straße zwischen 12 und 18 Uhr am Spieltag von der Sparkasse in Oppach Richtung Picka als Einbahnstraße ausgeschildert ist. Die Parkplätze für die Besucher sind ausgeschildert.

Der Eintritt zum Spiel kostet zehn Euro. Eintrittskarten für das Spiel gibt’s im Vorverkauf bei der Go-Tankstelle Oppach, bei Jeans Point 32 in Löbau, bei der Tabakbörse an der Spreequelle in Neugersdorf und im CD-Studio am Markt in Zittau.

