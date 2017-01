Dynamo startet mit Heise Dynamos Winter-Neuzugang feiert zum Rückrundenstart gegen den 1. FC Nürnberg sein Debüt. Kutschke stürmt alleine.

Steht in Nürnberg in der Startformation: Dynamos Winterneuzugang Philip Heise. © Robert Michael

Für eine Überraschung sorgt Dynamo-Trainer beim ersten Spiel im neuen Jahr. Philip Heise, in der Winterpause vom VfB Stuttgart geholt, schafft es beim Auswärtsspiel in Nürnberg sofort in die Startelf. Der Linksverteidiger verdrängt Fabian Müller wohl auf die rechte Abwehrseite und Niklas Kreuzer, der auf der Bank sitzt, sowie Nils Teixeira. Im Sturm stellt Neuhaus nur Stefan Kutschke auf, der gegen seinen Arbeitgeber spielt.

Es hätte für Kutschke auch ein interessantes Duell mit Guido Burgstaller werden können, dem mit 14 Treffern erfolgreichsten Torjäger der Zweitliga-Hinrunde. Doch der 27-Jährige wechselte in der Winterpause zu Schalke 04. „Natürlich ist das Qualität, die verloren geht“, erklärt Neuhaus. „Aber ich denke, Nürnberg hat die Möglichkeit, dies zu kompensieren und weiter gefährlich zu sein.“ Als Nachfolger bot sich in der Vorbereitung Abdelhamid Sabiri an. Der 20-jährige Marokkaner kam in dieser Saison bisher nur bei Nürnbergs U23 in der Regionalliga zum Einsatz, erzielte dort als zentraler Mittelfeldspieler immerhin zwölf Tore. Club-Trainer Alois Schwartz schloss nicht aus, dass der Verein noch auf dem Transfermarkt zuschlägt, „wenn es wirklich passt“. Zumal sich der neunmalige deutsche Meister am Freitag noch von Angreifer Jakub Sylvestr trennte, der auch schon zwei Jahre für Aue stürmte.

Die Nürnberger können bei einem Torerfolg einen neuen Zweitliga-Rekord aufstellen, hätten dann bei 39 Punktspielen in Folge immer getroffen. Für Dynamo wäre ein Sieg gegen die Franken eine Premiere. Bei neun Duellen bisher gab es nur Niederlagen und Unentschieden, zweimal war der 1. FCN im Pokal die Endstation.

Neuhaus könnte bei einem Erfolg seine persönliche Bilanz deutlich aufwerten. Als Spieler der SG Wattenscheid hatte er ungute Erfahrungen mit dem Club gemacht. Bei einem Auswärtsspiel 1994 wurde der Flug nach Nürnberg wegen Schneesturms gestrichen, die Mannschaft quetschte sich am nächsten Morgen in einen überfüllten Zug. 40 Minuten vor dem Anpfiff kam sie im Frankenstadion an - und verlor 1:4. „Ein tolles Erlebnis“, fasste Neuhaus den Ausflug zusammen. Dies soll diesmal ganz anders werden. Zumindest die Anreise klappte schon mal besser.

