Dynamo-Stars loben neuen Kunstrasen In Reinhardtsdorf wurde der Fußball gefeiert. Trotz Regen und Wind kamen viele Zuschauer – und berühmte Gäste.

Auch Dynamo-Legende Dixie Dörner (r. im Bild mit Maik Mehnert), lobte den neuen Platz und zeigte, dass er noch jede Menge Tricks mit dem Ball draufhat, auch wenn er natürlich nicht mehr so schnell ist wie früher. © Steffen Unger

Das Fest zur Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes in Reinhardtsdorf zog am Wochenende viele Zuschauer an, nicht zuletzt wegen der Dynamo-Oldstars, die die Alten Herren von Traktor Reinhardtsdorf mit 9:1 abfertigten und lediglich einen Ehrentreffer zuließen. Neben Dörner senior und junior spielten unter anderem auch Thomas Neubert, Torsten Gütschow und Nikica Maglica, die noch „gut im Saft stehen“, wie Zuschauer anerkennend kommentierten. „Wir wollten uns mit dem Event bei allen erkenntlich zeigen, die den Bau des Platzes unterstützt haben“, sagt Vereinspräsident Jörg Schneider. Das sei gelungen, auch wenn sich der Verein noch ein paar Besucher mehr gewünscht hätte. Doch in Anbetracht der nicht so rosigen Wetterverhältnisse sei man zufrieden gewesen. Die Einweihung sollte eigentlich schon im August erfolgen. Doch die Baufirma wurde nicht zum vorgesehenen Termin fertig.

