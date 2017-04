Dynamo-Stars kommen nach Gröditz Die Landesklasse-Fußballer vom FV Gröditz treffen im Mai in einem Freundschaftsspiel auf Dynamo Dresden.

Dynamo-Kicker Andreas Lumpi Lambertz (am Ball) wird der Mannschaft Ende Mai in Gröditz spielen. © Robert Michael

Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden bestreitet zum Saisonabschluss zwei Benefiz-Freundschaftsspiele. Das Team von Coach Uwe Neuhaus-Elf spielt am 24. Mai (18.00 Uhr) beim Vertreter der Landesklasse Mitte FV Gröditz. Am 26. Mai (18.30 Uhr) geht es dann zum Landesligisten FV Eintracht Niesky. Dresden wird seinen Anteil an den Einnahmen vollständig an die Stiftung Sporthilfe Sachsen spenden.

„Diese beispielhafte Geste der SG Dynamo Dresden ist nicht hoch genug einzuschätzen. Es ist schön zu erleben, dass die SG Dynamo mit ihrem beeindruckenden sportlichen und finanziellen Erfolg Heimatverbundenheit und Solidarität unter Sportlern, auch über die Grenzen der Sportart hinweg, beweist“, sagte am Freitag Christian Dahms, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sporthilfe Sachsen. (dpa)

