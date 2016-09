Dynamo-Stars kicken mit Schönbacher Kindern Spieler des Dresdner Klubs trainieren den Nachwuchs im Dorf. Die Opas werden derweil zu Autogrammjägern.

Dynamo-Spieler René Beuchel trainiert auf dem Schönbacher Sportplatz mit Kindern. Dort ist die Dynamo-Fußballschule zu Gast. Foto: Matthias Weber

Fast jeder Schuss ist ein Treffer. Zielsicher legen die Mädchen und Jungen die Bälle ins Tor. Dafür haben sie fleißig geübt mit René Beuchel. Er ist vor allem Dynamo-Fans bekannt. Denn bei dem Dresdner Verein stand er viele Jahre selbst auf dem Rasen. Heute trainiert er den Nachwuchs und ist mit der Dynamo-Fußballschule unterwegs. Zurzeit macht die Fußballschule in Schönbach auf dem Sportplatz Station. Jeden Mittwoch üben hier knapp 50 fußballbegeisterte Mädchen und Jungen.

Der Schönbacher Fußballverein (FV) hat sich bei Dynamo für den Besuch der Fußballschule angemeldet. „Die Leute von der Fußballschule waren dann bei uns, haben geprüft, ob die Bedingungen stimmen“, erzählt Ralf Sänger vom Schönbacher FV, der das Training mit organisiert hat. „Wir wollen unserem Nachwuchs mal was Besonderes bieten.“ In Schönbach stimmten die Bedingungen. Immerhin muss der Verein Umkleiden und Sanitärräume für 50 Kinder zur Verfügung stellen. Die Nachfrage nach den begrenzten Plätzen in der Fußballschule war groß. Ein Großteil kommt aus dem Schönbacher Verein, aber auch Kinder anderer Klubs hatten die Möglichkeit, sich anzumelden. Bezahlt wird das besondere Training mit den Dynamo-Stars von den Eltern. Dafür lernen die Kinder nicht nur Tricks und Techniken von den Profis. Alle bekommen ein komplettes Dynamo-Trikot, das sie behalten können. Der Verein stellt den Sportplatz zur Verfügung und sorgt für die Verpflegung.

Im Schönbacher Verein spielen allein 90 Kinder und Jugendliche. „Der Nachwuchs nimmt den größten Bereich unseres Vereins ein“, sagt Ralf Sänger. Auf die jungen Spieler und ihre Leistungen ist er stolz. „Die Dynamo-Trainer haben uns ein hohes Niveau bescheinigt“, erzählt Sänger. Das zeuge auch von der guten Arbeit der Jugendtrainer in Schönbach.

In der Dynamofußballschule üben die Nachwuchsspieler nun vor allem die Technik, aber auch den Spielablauf. Trainiert werden sie neben René Beuchel von weiteren bekannten Dynamo-Kickern. „Das sind alles ehemalige Bundesliga-Spieler“, sagt Ralf Sänger vom Schönbacher FV. Darunter sind zum Beispiel auch Ralf Hauptmann, der die Dynamo-Fußballschule leitet, und Dixie Dörner. Letzterer begeistert in Schönbach nicht nur die Kinder. „Auch viele Väter und Opas kommen vorbei, um ihn mal live zu erleben“, erzählt Sänger. „Manche bringen alte Plakate und Poster mit und lassen sie sich signieren.“ So haben die Schönbacher bei den Trainingsstunden mit Dynamo immer viele Zuschauer am Platz. Zu sehen sind die Dynamo-Stars mit den Nachwuchskickern wieder diesen Mittwoch ab 16.30 Uhr auf dem Sportplatz in Schönbach. Dort findet das vorerst letzte Training mit der Dynamo-Fußballschule statt. Die Schönbacher möchten die Aktion aber gern im nächsten Jahr wiederholen.

zur Startseite