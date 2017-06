Dynamo spielt heute in Großenhain Als Gegner für die erste Partie ihrer Vorbereitungsspiele haben sich die Dresdner den Regionalligisten FC Viktoria 1889 Berlin ausgesucht. Anstoß ist 18 Uhr.

Ob sich die Dynamospieler auch in Großenhain Zeit nehmen, um Autogramme zu schreiben, wird sich zeigen. Beim Benefizspiel am 24. Mai in Gröditz waren die persönlichen Unterschriften der Dresdner sehr gefragt. © Sebastian Schultz

In Vorbereitung auf die kommende Saison der Zweiten Bundesliga wird die SG Dynamo Dresden die erste Partie ihrer Vorbereitungsspiele in Großenhain austragen. Als Gegner haben sich die Dresdner den Regionalligisten FC Viktoria 1889 Berlin ausgesucht. Das Spiel findet am heutigen Mittwoch ab 18 Uhr auf der Jahnkampfbahn an der Parkstraße statt, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Im Vorverkauf kostet der Eintritt zehn Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre zahlen sechs Euro. An der Tageskasse (begrenztes Kontingent) sind 12 bzw. sechs Euro zu bezahlen. Der Vorverkauf läuft bei MP-Mike Preibisch (Frauenmarkt), Sport-Schmidt (Hauptmarkt), Presseshop Riedel (Naundorfer Straße) und auf der Jahnkampfbahn. (SZ)

Es stehen neben allen öffentlichen Parkplätzen in Großenhain speziell die folgenden zur Verfügung:

Parkplatz im Schacht („Zirkus-Platz“)

Parkplatz Netto (Wildenhainer Straße, „Külz-Viertel“)

Parkplatz KiK Textilien (Wildenhainer Straße, „Külz-Viertel“)

