Dynamo spendet für Unfallopfer Als der „größte Sportverein in Sachsen“ wird Dynamo Dresden von vielen unterstützt. Mit einem Auftritt in Oppach will der Verein den Opfern des Busunglücks auf der A9 helfen.

Dynamo Dresden will nach dem Busunglück Opfer und Angehörige unterstützen. © Symbolbild: Fabian Schröder

Das schwere Busunglück auf der A9 am Montagmorgen mit 18 Toten hat in Sachsen große Betroffenheit ausgelöst. So wollen die Landeskirchen am Samstag unter Mitwirkung des Freistaates eine Andacht in der Frauenkirche abhalten. Auch die SG Dynamo Dresden will als „der größte Sportverein in Sachsen“ einen Beitrag leisten.

Der Zweitligist teilte am Donnerstag mit, den kompletten Anteil seiner Einnahmen vom Testspiel am Samstag in Oppach gegen Slovan Liberec spenden zu wollen

Das Geld will der Fußballclub dem Landkreis Görlitz übergeben, von wo aus die Hilfe koordiniert werden soll. „Mit dieser symbolischen Geste wollen wir den Menschen, die von dem schrecklichen Unglück direkt betroffen sind, etwas zurückgeben“, erklärt Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. (fsc)

