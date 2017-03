Dynamo schrammt knapp am Sieg vorbei

Der Ball zappelt im Netz, Stefan Kutschke jubelt. Der verwandelte Elfmeter markierte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2. © Robert Michael

Fast wäre es eine Parallele gewesen zum Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig: Erst liegt Dynamo 0:2 hinten und gewinnt dann noch 3:2. Doch der Lauterer Kacper Przybylko hatte etwas dagegen. In der 87. Minute erzielte der Joker den Endstand zum 3:3. Damit können die Dresdner auch das fünfte Heimspiel in Folge nicht gewinnen. Dabei startete der Aufsteiger schlecht ins Spiel.

Robert Glatzer hatte die Pfälzer mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung gebracht, Manuel Konrad und Stefan Kutschke per Foulelfmeter glichen noch vor der Pause aus. In der zweiten Halbzeit traf dann erneut Kutschke, doch das reichte nicht zum Sieg. (szo)

