Dynamo schlägt Liberec deutlich In der Future League setzen sich die Dresdner mit 5:0 gegen Slovan durch. Ein Stürmer trifft doppelt, macht aber trotzdem Sorgen.

Uwe Neuhaus hat Wort gehalten. Nach dem 2:0 gegen Sandhausen hatte der Dynamo-Trainer angekündigt, für die Partien in der Länderspielpause keine A- oder B-Teams, sondern mit Stamm- und Anschlusskader gemischte Mannschaft antreten zu lassen. Am Samstag traf somit eine zur Hälfte mit Zweitliga-Stammkräften gespickte Schwarz-Gelbe Auswahl in der Future League auf das Nachwuchsteam von Slovan Liberec.

Im Sportpark Weißig setzten sich die Dresdner am Ende standesgemäß mit 5:0 (1:0) durch. Die Tore der Schwarz-Gelben, die nur in der Anfangsphase so etwas wie Druck der Gäste zuließen, gingen auf das Konto von Pascal Testroet, Andreas „Lumpi“ Lambertz (je 2x) und Philip Heise.

Eine Schrecksekunde gab es nach 65 Minuten, als Testroet bei einer Gelegenheit im Liberecer Strafraum mit einem Abwehrspieler sowie dem Torwart kollidierte und einen Schlag auf den rechten Oberschenkel bekam. Daraufhin verließ der Stürmer als Einziger vorzeitig das Spielfeld und ging wenige Minuten später mit einem Kühlbeutel auf der getroffenen Stelle in die Kabine.

Am Sonntag treten die Dresdner zu einem Benefizspiel beim FSV Zwickau an. (SZ/cdh)

Dynamo: Wieger - F. Müller, J. Müller, Modica, Heise - Hartmann - Hilßner, Lambertz, Fluß, Stefaniak - Testroet (67. Landgraf)

SR: Hempel (Großröhrsdorf). Zu.: ca. 300. Tore: 1:0, 2:0 Testroet (12., 52.), 3:0, 4:0 Lambertz (67., 80.), 5:0 Heise (86.)

