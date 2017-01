Dynamo rutscht gegen Chemnitz aus Die Dresdner verlieren den Test im DDV-Stadion klar mit 0:4 - dabei werden ihnen vor allem die Abwehrschnitzer zum Verhängnis. Die Neuzugänge geben ihr Debüt.

Stefan Kutschke (r) kann sich nur mit Mühe gegen den Chemnitzer Emmanuel Ebende durchsetzen. © Robert Michael

Was für ein böser Ausrutscher! Dabei war der Platz im DDV-Stadion schnee- und eisfrei. Dynamo Dresden verlor das kurzfristig angesetzte Testspiel gegen den Chemnitzer FC am Mittwochnachmittag dennoch überraschend deutlich mit 0:4 (0:3).

Dem Zweitligisten fehlte vor der Geisterkulisse ohne Zuschauer gegen den Fünften der 3. Liga vorn die Durchschlags- und hinten die Widerstandskraft. Wahrscheinlich war das auch eine Folge der intensiven Vorbereitung. Außerdem war die Mannschaft in der Formation, die Trainer Neuhaus aufs Feld schickt, noch nicht eingespielt. Trotzdem bleibt es ein enttäuschender Auftritt in diesem Sachsenduell außer der Reihe.

Die Tore schossen die Gäste. Erst traf Tim Danneberg nach einem Freistoß und Kopfballverlängerung von Emmanuel Mbende aus Nahdistanz zur Führung (15.). Dann nahm Florian Hansch die Einladung von Jannik Müller an, dessen Rückpass zu Torwart Marvin Schwäbe viel zu kurz geraten war (19.). Der CFC verdichtete die Defensive, stellte die Passwege zu. Dynamo versuchte zwar, Druck aufzubauen, kam aber nicht durch. Und wenn, dann war doch noch ein Chemnitzer dazwischen - so wie in der 26. Minute: Nils Teixeira und Akaki Gogia hatten sich in den Strafraum gespielt, aber die Flanke wehrte Alexander Bittroff vor Erich Berko ab (26.). Den Schuss von Gogia parierte CFC-Torwart Kevin Kunz (40.).

Dagegen schloss Chemnitz auch den nächsten Konter erfolgreich ab: Dennis Mast setzte sich durch, und nach dessen Eingabe hält Anton Fink den Fuß hin (44.).

Bei Dynamo wurden Niklas Hauptmann, Aoias Aosman, Pascal Testroet, Andreas Lambertz und Hendrik Starostzik wegen leichter Blessuren geschont, Marco Hartmann befindet sich nach einen Infekt im individuellen Aufbautraining. Tim Väyrynen soll von der finnischen Nationalmannschaft ins Trainingscamp nach Marbella kommen. Die Mannschaft fliegt am Freitag an die spanische Mittelmeerküste.

Dafür gaben die beiden Neuzugänge ihr Debüt - wenn auch nicht in Schwarz-Gelb, weil die Dresdner diesmal in Weinrot-Weiß spielten. Der erst am Dienstag verpflichtete Philip Heise begann als Linksverteidiger und versuchte einige Male, sich in die Offensive einzuschalten. Er sei überzeugt, dass der Wechsel nach Dresden für ihn der richtige Schritt zur richten Zeit für seine Entwicklung als Profi-Fußballer sei, sagte der 25-Jährige, der beim VfB Stuttgart nur einmal in der zweiten Liga zum Einsatz gekommen war. „Ich will endlich wieder Fußball spielen“, meinte er.

Marcos Alvarez, der bereits im September unter Vertrag genommen worden war, kam ab der 69. Minute in die Partie und spielte im offensiven Mittelfeld. Nach der Pause hatte Dynamo den ersten wirklich gefährlichen Abschluss: Kunz parierte gegen Fabian Müller (47.) - genauso wie danach den Freistoß von Marvin Stefaniak (54.) und den Schuss von Marcel Hilßner (61.). Wirklich entschlossen wirkte das von Dresdner Seite nicht. Folgerichtig haben erneut die „Himmelblauen“ getroffen - Hansch machte mit seinem zweiten Tor das 0:4 (75.). Auch unter dem nun eingeschalteten Flutlicht und dem einsetzenden Schneeregen blieb Dynamo offensiv harmlos und defensiv anfällig.

So spielte Dynamo in der ersten Halbzeit: Schwäbe - Teixeira, Modica, J. Müller, Heise - Konrad - Gogia, Stefaniak, Hilßner, Berko - Kutschke.

So spielte Dynamo in der zweiten Halbzeit: Wiegers - F. Müller, Awassi, Ballas, Landgraf - Fluß - Kreuzer, Hilßner (69. Schau), Stefaniak (69. Alvarez), Berko (69. Marius Hauptmann) - Kutschke (69. Huber).

