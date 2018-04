Dynamo rauf und runter Die Dresdner liegen in Ingolstadt mit 0:2 zurück, schaffen das 2:2 und verlieren in der Nachspielzeit doch noch 2:4.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bedröppelt schaut Marco Hartmann zu Boden – der Kapitän verliert bei seinem kurzen Comeback mit Dynamo in der Nachspielzeit. © Mike Worbs Bedröppelt schaut Marco Hartmann zu Boden – der Kapitän verliert bei seinem kurzen Comeback mit Dynamo in der Nachspielzeit.

Wieder getroffen und doch unglücklich: Moussa Koné.

Der Vergleich mit der Achterbahnfahrt hat in dieser Saison schon oft gepasst, aber vermutlich noch nie so gut wie an diesem Sonntag. Hoch, runter, hoch und wieder runter – im schlimmsten Fall dreht sich einem bei dem ganzen Hin und Her der Magen um, sodass der Heimweg alles andere als vergnüglich ist. Eben so wie am Sonntag für Dynamo Dresden in Ingolstadt.

Das Ergebnis nach zwei grundverschiedenen Halbzeiten und einer für den Trainer unerklärlichen Nachspielzeit – 2:4 für den Gegner. „Immer wenn man meint, es gibt keine Steigerung mehr, wird man wieder überrascht“, sagt Uwe Neuhaus. Und er spricht von Fehlern im Sekundentakt, die nach einem 0:2-Halbzeitrückstand und der erfolgreichen Aufholjagd zum 2:2 schließlich zur nicht mehr für möglich gehaltenen Niederlage für Dynamo führen.

In der ersten und vierten Minute der Nachspielzeit machen die Ingolstädter, die kurz zuvor selbst kurz vorm dritten Gegentor stehen, den Endstand perfekt. Wieso? Weshalb? Warum? Neuhaus rätselt, schüttelt den Kopf und rätselt weiter. „Dann passieren Fehler, die kann ich nicht erklären. Da können sie noch tausendmal nachfragen“, meint der 58-Jährige.

Minutenlang starrt er danach auf die Spielstatistik. Und was auf dem DIN-A4-Papier steht, macht Dynamos Chefcoach nur noch fassungsloser. Mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe, viel mehr erfolgreiche Pässe als Ingolstadt – doch beim entscheidenden Zahlenvergleich liegen mal wieder die anderen vorn. „Das ist ein Spiegelbild der Saison“, findet Manuel Konrad, und der Mittelfeldspieler stellt reichlich desillusioniert fest: „Ein Wahnsinnsspiel, doch am Ende haben wir verdient verloren. Ein Punkt und das Zustandekommen hätten uns weiter Auftrieb gegeben.“

Nun ist das Gegenteil der Fall: Dynamo geht in die Länderspielpause mit einem erneuten Rückschlag, vor allem aber mit bangem Blick auf die Tabelle. Der Abstand zum ersten Abstiegsplatz ist wieder um einen Punkt geschrumpft. Sollte Aue am Montagabend sein Heimspiel gegen Greuther Fürth gewinnen, sind es bis zum Relegationsrang nur noch zwei Zähler. Es kann und wird in den verbleibenden sieben Spielen allein um den Klassenerhalt gehen, auch wenn bis zum Tabellenplatz fünf lediglich drei Punkte fehlen.

Das Dynamo-Zeugnis zurück 1 von 14 weiter Markus Schubert: 3 Bekommt kaum etwas zu halten, macht seine Sache mit dem Fuß souverän – und muss doch viermal hinter sich greifen – ein bitterer Nachmittag. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Philip Heise: 3 Zurück in der Startelf, reiht sich ein in die Fehlerkette. Vor der Pause bei Standards und danach im Zusammenspiel mit Duljevic gefährlich. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Florian Ballas: 4 Beim 0:2 zu zögerlich, verunglückte Kopfballabwehr vor dem 2:3. Sonst meist abgeklärt, aber mit Ungenauigkeiten im Spielaufbau. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marcel Franke: 5 Unerklärliche Fehler im Passspiel. Ermöglicht das 0:1 und die Riesenchance zum 0:3. Von der gewohnten Sicherheit weit entfernt. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Jannik Müller: 4 Behält den Platz in der Startelf, hat aber mit dem quirligen Leipertz seine Mühe und Not. Beim 0:2 mit einem Orientierungsfehler. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Manuel Konrad: 4 Kann dem Dynamo-Spiel keine Struktur geben, sucht oft zu lange nach der richtigen Lösung. Solide Arbeit ist diesmal zu wenig. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Erich Berko: 4 Stets bemüht, aber letztlich zu ungefährlich. Bleibt zu oft hängen, bevor er flanken oder zum Abschluss kommen kann. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Niklas Hauptmann: 4 Vor der Pause zu viele Ballverluste, verhindert aber den noch früheren Rückstand. Nach dem Wechsel präsenter. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Sascha Horvath: 4 Manchmal zu verspielt, kann sich kaum durchsetzen und verpasst manchmal das Abspiel. Viel Aufwand, wenig Ertrag. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Moussa Koné: 3 Der Senegalese macht wieder sein Tor und pfeift auf die Weisheit, der gefoulte Spieler sollte den Elfmeter nicht schießen. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Lucas Röser: 4 Ist viel unterwegs und doch kaum im Spiel. Das liegt weniger an ihm als an der Gesamtsituation bis zur Pause. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Haris Duljevic: 3 Mit ihm kommt sofort mehr Tempo ins Spiel, geht über die linke Seite deutlich mehr. Wirft die Frage auf, warum er nicht von Anfang an spielt. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Peniel Mlapa: 4 Ist gerade eingewechselt, als das 2:2 fällt. Er hat daran keine Aktie und auch sonst kaum eine auffällige Aktion. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Nicht zu bewerten: Marco Hartmann. (SZ/-ler)

Noch mehr fehlt es den Dresdnern jedoch an Konstanz – allein schon während der 90 Minuten. In Ingolstadt fängt das Spiel zwar gut an mit zwei Eckbällen und anschließenden Chancen für Florian Ballas und Lucas Röser. „Dann haben wir zwei krasse Fehler gemacht, die zum 2:0 für Ingolstadt führen“, fasst Neuhaus die Szenen in der 16. und 28. Minute zusammen.

Einen Fehlpass leistet sich Marcel Franke, den Thomas Pledl nach Zuspiel von Sonny Kittel nutzt. Und beim zweiten Gegentreffer steht Tobias Schröck im Strafraum plötzlich vollkommen frei. Damit ist die Partie nach einer halben Stunde eigentlich gelaufen.

Dynamos Leistung ist nicht gut, die Körpersprache allerdings verheerend. Kein Signal, kein gegenseitiges Aufbauen, dafür weitere Fehlpässe und Ungenauigkeiten im Spielaufbau. Und wenn Ingolstadt nach Frankes nächstem Ballverlust in der 36. Minute das dritte Tor erzielt – sowohl Kittel als auch Pledl stehen vollkommen frei –, droht sogar ein Debakel.

Der Halbzeitpfiff ist die Rettung und nach der Pause alles anders. Jetzt spielt nur noch Dynamo. Eine Erklärung mag die Einwechslung von Haris Duljevic sein, der auf der linken Seite im Zusammenspiel mit Philip Heise immer wieder für Gefahr sorgt. Doch Konrad hat einen anderen Grund ausgemacht, wie er sagt: „Wir haben uns in der Halbzeit gesagt, dass wir das Spiel in die Hand nehmen und unser wahres Gesicht zeigen wollen – zumal der Gegner nicht übermächtig war.“ Was vorm Anpfiff besprochen worden ist und einen Hinweis auf die bis dahin schlechte Leistung liefern könnte, verrät er dagegen nicht.

Wie im Hinspiel hilft ein Elfmeter

Der Erfolg nach der Pause lässt zumindest nicht lange auf sich warten. Wie beim 2:2 im Hinspiel, als Ingolstadt ebenfalls mit 2:0 führte, bringt ein Elfmeter die Dresdner zurück ins Spiel. Nach einer Flanke von Heise wird Moussa Koné in der 58. Minute zu Boden gestoßen, und den fälligen Strafstoß verwandelt der Senegalese zum 1:2. Weil von Ingolstadt gar nichts mehr kommt, ist plötzlich wieder alles drin, zumindest aber ein Unentschieden. Und das 2:2 erzielt Kapitän Ballas in der 79. Minute, diesmal nach einem Eckball von Heise. Es ist die vorläufige Krönung – nur eben nicht der Endstand.

Neuhaus bezeichnet die letzten Minuten als eine Phase, „die man schwer erklären kann. Das ist schon eigenartig. Wir machen Fehler fast im Sekundentakt“. Diesmal will er jedoch – anders als nach der 0:2-Niederlage vor zwei Wochen gegen Darmstadt keine Namen nennen. Zu viele Spieler hätten Fehler gemacht.

Konrad hadert mit sich und den Mitspielern. „Wenn du ein 0:2 aufholst, musst du einfach cleverer sein“, sagt er und beschreibt die Entstehung des Gegentreffers zum 2:3, als Duljevic und Jannik Müller nicht entscheidend klären können. „Kurz vor Schluss versuchen wir, den Ball zu halten, statt wegzuhauen. Dann kommt der nächste Eckball, wir gehen ins Dribbling, verlieren wieder den Ball. Die nächste Ecke kommt – und dann ist der Ball drin.“ Kittel trifft von der Strafraumgrenze. „Und beim vierten Gegentor“, meint Konrad, „ist dann sowieso alles vorbei.“ Ein Konter besiegelt das jähe Ende der Achterbahnfahrt.

