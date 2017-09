Dynamo punktet in Darmstadt Beim ersten Gastspiel in Darmstadt wechselt Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus kräftig durch: Sein Trumpf Manuel Konrad bedankte sich mit drei Tore für Schwarz-Gelb - doch die Lilien hielten dagegen.

Konsterniert stehen Dresdens Manuel Konrad (l-r), Marco Hartmann und Paul Seguin nach dem Spiel auf dem Platz. © dpa

Wie präsentierte sich Dynamo bei seiner Premiere in Darmstadt?

Zunächst beeindruckt vom Pressing der 98er. In der Anfangsphase wurde nahezu jeder Angriff der Lilien gefährlich, schon in der 4. Minute hätte Kevin Großkreutz den Gastgeber in Führung bringen müssen. Doch erst wurde der Ball leicht abgefälscht und trudelte Richtung rechtem Torpfosten, sodass sich die Dresdner halbwegs in Stellung bringen konnten. Als schließlich der Winkel zu spitz schien, retteten die Schwarz-Gelben in gemeinsamer Anstrengung zur Ecke.

Nach etwas mehr als zehn Minuten fing sich die Neuhaus-Elf aber. Zunächst legte sich Mlapa den Ball ein Stück zu weit vor, sodass sein Versuch nur am Außennetz landete (14.). Neun Minuten später besorgte Manuel Konrad nach einer Ecke die überraschende Dresdner Führung. Die Reaktion des Bundesliga-Absteigers ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem ungestümen Einsteigen Jannik Müllers nur kurz vor dem eigenen 16er hämmerte der Ex-Dresdner Tobias Kempe den fälligen Freistoß zum Ausgleich in die Maschen.

Für die SGD aber kein Schock. Nur vier Minuten später wiederholte sich das Geschehen des Führungstors: Nach einer Ecke kam wieder Konrad an den Ball, den er ungestört unter Kontrolle bringen konnte und humorlos zur erneuten Dresdner Führung einschoss. Die zweite Halbzeit gingen die Dresdner deutlich konzentrierter an. Darmstädter Gelegenheiten blieben zunächst Mangelware, dagegen verpasste Dynamo vor allem in der 68. Minute die Vorentscheidung.

Berko hätte selbst abschließen können, legte aber lieber auf Mlapa ab, der den Ball nicht unter Kontrolle brachte. Die besorgte dann erneut Konrad, der vor 17 000 Zuschauern mit einem Volleyschuss von der Strafraumecke zum 1:3 traf. In der 90. Minute verkürzte Terrence Boyd nach einer Ecke, in der Nachspielzeit hämmerte dann erneut Kempe den Ball zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich ins Dresdner Tor.

Wie hat Uwe Neuhaus auf die Niederlage gegen Bielefeld reagiert?

Verletzungsbedingt waren bereits vor dem Spiel zwei Änderungen zwingend. Sören Gonther, bei dem die überstanden geglaubten Kniebeschwerden zurückkehrten, rückte Jannik Müller wieder in die Startelf. Für den an einer Oberschenkelverhärtung laborierenden Sascha Horvat lief Erich Berko auf. Doch für ein paar Überraschungen war Dynamos Trainer bei der Premiere bei den Hessen auch gut.

So ersetzte Manuel Konrad im defensiven Mittelfeld Kapitän Marco Hartmann und Niklaus Kreuzer auf der Rechtsverteidigerposition Paul Seguin. Außerdem kamen in der Zentrale Andreas Lambertz für Rico Benatelli und Aias Aosman für Niklas Hauptmann. Vorne stürmte Peniel Mlapa anstelle von Lucas Röser.

Warum blieb Marco Hartmann draußen?

Offiziell ist von Wadenproblemen die Rede, die die Schonung des Kapitäns erklärten. Allerdings bleibt die Frage, ob er dann nicht besser ganz zu Hause geblieben wäre. Zweifel bleiben zudem, da Hartmann in der 57. Minute für Haris Duljevic ins Spiel kam. Zumindest denkbar ist auch ein Denkzettel für Hartmanns klare Aussagen nach der Niederlage gegen Bielefeld.

Dort hatte der 29-Jährige gesagt: „Ein 0:1 hier im Stadion - ich weiß nicht, ob wir das alle schon verinnerlicht haben: Das ist nix! Du kannst das Spiel sogar noch gewinnen! Aber dafür musst du nach dem 0:1 eine ganz andere Körpersprache zeigen! Da erwarte ich einfach mehr Power.“

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in Darmstadt hatte Neuhaus Hartmanns Äußerungen zumindest relativiert: „Solche Aussagen unmittelbar nach dem Spiel sind mit Vorsicht zu genießen, weil sie einen hohen emotionalen Anteil haben.“ So erklärte der Dynamo-Trainer auch, er könne sich nicht vorstellen, dass die Leistung beim 0:2 „an der Mentalität gelegen hat“. Grundsätzlich seien Hartmanns Aussagen aber nicht schlimm. Der Kapitän selbst ließ sich zumindest vor dem Anpfiff nichts anmerken, führte das Team zum Aufwärmen aufs Feld und war auch als Erster in der Fankurve.

Was bedeutet dieses Ergebnis?

Vor allem, dass es bis zum Schlusspfiff gilt, konzentriert zu bleiben. Aber auch, dass Uwe Neuhaus seinem Kader offenbar zu recht vertraut und die immer wieder beschworene Breite tatsächlich gegeben zu sein scheint.

Wie verhielten sich die Fans?

Gut 2 000 Dynamo-Anhänger begleiteten ihren Verein nach Hessen. Kaum überraschend, wollten sie beim ersten Besuch am Böllenfalltor eine Duftmarke hinterlassen. Kurz nach Wiederanpfiff zündeten sie zunächst mehrere Nebeltöpfe. Eine Spielunterbrechung von etwa drei Minuten war die Folge. Ansonsten gewohnt sangesstark und anfeuerungsfreudig.

