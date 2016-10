Dynamo punktet gegen Braunschweig Zumindest sagt das die Statistik. Gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte tun sich die Dresdner deutlich leichter. Der Trainer hat dafür eine Erklärung.

Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus warnt vor schnellen Braunschweiger Flügelspielern und gefährlichen Stürmern. © Robert Michael

Die Auslosung des Achtelfinals schaute sich Uwe Neuhaus nicht mehr an. Nach dem Elfmeter-Desaster seiner Unioner in Dortmund wurde der Fernseher ausgeschaltet, das Thema DFB-Pokal war damit für den Dynamo-Trainer in dieser Saison durch. Die 0:1-Niederlage vom Dienstag gegen Arminia Bielefeld und damit das Aus wird trotzdem nachwirken. Zumindest bis Freitag. Beim dritten Spiel innerhalb von sechs Tagen kommt mit Eintracht Braunschweig der Spitzenreiter nach Dresden - und der ist ausgeruht, hatte sich bereits in der ersten Runde aus dem Pokal verabschiedet. „Bei uns sind die Beine ein bisschen schwer, natürlich könnte das eine Rolle spielen“, erklärt Neuhaus. Damit war aber auch dieses Thema durch, über unabänderbare Dinge zu philosophieren gehört nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen.

Lieber redet er über die Stärken der Eintracht. Acht Siege in zehn Spielen sei eine stolze Bilanz, findet der 46-Jährige. Es ist eine Quote, die einschüchtern könnte - nicht aber Dynamo. Gegen Mannschaften bis Platz acht in der aktuellen Tabelle hat Dynamo in dieser Saison immer gepunktet, je prominenter der Gegner desto besser. Stuttgart, Hannover ? Klare Siege. Union, Heidenheim, Würzburg und Nürnberg? Jeweils unentschieden. Ganz anders das Bild in der unteren Tabellenhälfte. Sandhausen, Aue und Kaiserslautern? Stets verloren. Ausgerechnet das Schlusslicht fällt aus dem Rahmen. Gegen St. Pauli gewannen die Schwarz-Gelben knapp. Nimmt man den Pokal dazu, wird das Bild noch deutlicher: Sieg gegen Erstligist Leipzig, ausgeschieden gegen den Vorletzten der zweiten Liga. Alles Zufall? „Irgendwo schon“, meint der Trainer, findet dann aber doch einen Zusammenhang. Der könnte so aussehen: Der Aufsteiger tut sich gegen Mannschaften, die - wie sie selbst - spielerische Lösungen favorisieren, deutlich leichter. „Das könnte eine Erklärung sein, ist aber sicher nicht der einzige Grund.“

Der Spitzenreiter aus Braunschweig kommt also nicht ungelegen. Nach den zwei verlorenen Punkten in Heidenheim und der Pokalniederlage gegen Bielefeld täte ein Erfolgserlebnis ganz gut. „Sie haben schnelle Flügelspieler und gefährliche Stürmer“, warnt Neuhaus. Im defensiven Mittelfeld fehlt Ex-Dynamo Quirin Moll, der wegen der fünften gelben Karte pausiert. Bei Dynamo sind alle Spieler fit, vieles spricht dafür, dass Neuhaus zurückrotiert.

Voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe - Teixeira, Modica, Ballas, F. Müller - Hartmann - Gogia, Lambertz, Aosman, Stefaniak - Testroet.

