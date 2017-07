Dynamo-Preis fürs Steinhaus Der Fußballverein würdigt das Engagement für die Gesellschaft und gegen Diskriminierung. In Bautzen wird das als bewusstes Zeichen verstanden.

Das Bautzener Steinhaus bekommt den SGD-Preis von Dynamo Dresden. © Wolfgang Wittchen

Das Bautzener Steinhaus wird dieses Jahr mit dem SGD-Preis des Fußballzweitligisten Dynamo Dresden geehrt. Der Verein aus der Landeshauptstadt will damit das Engagement der Einrichtung für das gesellschaftliche Zusammenleben in und um Bautzen würdigen. Der mit 5 000 Euro dotierte Preis wird an diesem Sonnabend im Rahmen des Fan- und Familienfestes vor dem Testspiel gegen den VfL Wolfsburg im Dresdner DDV-Stadion übergeben.

Das Bautzener Steinhaus biete Menschen in schwierigen Lebenssituationen Beratung und Unterstützung und leistet aktive Integrationsarbeit für Geflüchtete, heißt es wörtlich in einer Mitteilung der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. „Bautzen ist Dynamoland, unsere Vereinsfarben sind dort fest verwurzelt. Das langjährige Engagement des Steinhauses für Menschen in schwierigen Lebenslagen möchten wir mit dem diesjährigen SGD-Preis unterstützen“, sagte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born.

Dynamo vergibt den Preis seit 2012, hat die Ehrung bewusst unter das Motto „Stark gegen Diskriminierung“ gestellt. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und verstehen es auch als Zeichen“, sagt Steinhaus-Geschäftsführer Torsten Wiegel in Anspielung auf bestehende Probleme mit Rechtsextremismus und Rassismus in der Region. Das Geld will der Verein in verschiedene Projekte stecken. „Wir möchten helfen, zwei Fußballplätze in Gesundbrunnen und im Allendeviertel wieder fitzumachen“, so der Steinhauschef. Geplant seien weiterhin Workshops über Graffiti sowie die Fußballfankultur. Außerdem möchte das Team vom Steinhaus ein Dynamo-Logo in einer sorbischen Sprachversion entwerfen, kündigt Torsten Wiegel an. (SZ/sko)

zur Startseite