Dynamo plant erneut Millionen-Gewinn

Der Aufstieg hat sich für Dynamos Spieler auch finanziell ausgezahlt. Es seien „in erheblichen Umfang Prämien geflossen“, sagte Wirtschaftsprüfer Fritz Kuhlmann während der Mitgliederversammlung. Die konkrete Summe verriet er nicht, sie dürfte aber einen großen Anteil an den Personalkosten für den Profi-Bereich ausmachen, die von 3,8 Millionen Euro in der Saison 2014/15 auf 5,2 Millionen in der vorigen Spielzeit gestiegen sind.

Trotz der höheren Ausgaben hat der Verein erneut einen Überschuss erzielt. Der liegt aber mit gut zwei Millionen Euro unter dem Rekordergebnis von 2014/15. Hauptgrund: Während die Schwarz-Gelben damals durch den Einzug ins Achtelfinale im DFB-Pokal rund 1,5 Millionen Euro einspielten, hatten sie in der vorigen Saison die Qualifikation für den sportlich wie wirtschaftlich lukrativen Wettbewerb verpasst. Trotzdem konnten die Altschulden aus dem Kölmel-Darlehen endgültig getilgt werden. Inklusive des Rückkaufs der Fernsehrechte wurden dafür in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 7,7 Millionen Euro aufgebracht.

Für die laufende Spielzeit rechnet Dynamo mit Einnahmen in Höhe von 28 Millionen Euro und erneut einem Gewinn von knapp zwei Millionen. „Das versetzt uns in die Lage, in den sportlichen Bereich zu investieren“, sagte der kaufmännische Geschäftsführer Michael Born. Sowohl bei Zuschauerzahlen – von 25 000 auf 26 000 – als auch im Sponsoring – von 7 auf 7,5 Millionen Euro – hat der Verein seine Etatplanung gegenüber der Lizenzierung vom März aufgestockt. (SZ/-ler)

