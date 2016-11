Dynamo ohne Zwei in Düsseldorf Stefaniak und Teixeira fallen für die Partie bei der Fortuna aus. Trainer Neuhaus vertraut auf Kreuzer und Berko als Ersatz: Das Spiel live im Ticker.

Einer gibt alles – alle für einen: Andreas Lumpi Lambertz soll Akzente setzen gegen seinen alten Arbeitgeber Fortuna Düsseldorf. © Robert Michael

Dynamo Dresden spielt am Freitagabend in Düsseldorf mit der gewohnten Taktik. Uwe Neuhaus setzt weiter auf eine Spitze, obwohl seine Mannschaft mit dem Stürmer-Duo Stefan Kutschke/Pascal Testroet gegen Spitzenreiter Eintracht Braunschweig einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg verwandelt hatten. „Es ist normalerweise nicht die Art, wie wir Fußball spielen: jeden Ball nach vorne und alle hinterher“, begründete der Trainer, wollte aber diese Variante vorher nicht ausschließen. „Man muss gucken mit den Verletzten, welche Konstellation zustande kommen kann.“

Die Trainingswoche ist „alles andere als rund gelaufen“, berichtete Neuhaus. Und er spielte dabei nicht auf die drei freien Tage an, sondern auf die mehr oder weniger schweren Blessuren. Das ist bitter: Nils Teixeira (Wade) und Marvin Stefaniak (Oberschenkelprobleme) wurden nicht rechtzeitig fit. Für sie rutschen Niklas Kreuzer und Erich Berko in die Startelf. Dagegen reichte es bei Niklas Hauptmann und Giuliano Modica für den Einsatz von Beginn an.

Auch Aias Aosman, der zuletzt aus disziplinarischen Gründen gesperrt war, gehört zum Kader, bleibt aber zunächst auf der Bank. Es war nicht seine erste Verfehlung. Vorige Saison hatte er sich nach einer Auswechslung so theatralisch beschwert, dass ihn Neuhaus für die Partie in Magdeburg sperrte, die Strafe aber zur Bewährung aussetzte.

Der 23-Jährige trainierte daraufhin eifrig und rutschte doch noch in den Spieltagskader. Nach seiner Einwechslung bereitete er beide Treffer zum 2:2 mit vor. Auf einen ähnlichen Effekt hofft Neuhaus vermutlich auch diesmal.

Natürlich steht auch der Ex-Düsseldorfer Andreas Lambertz in der Anfangsformation. „Unabhängig von dem Trubel um Lumpi erwartet uns ein richtig schwieriges Spiel“, meint Neuhaus. „Dass sie eine gute Mannschaft haben, kann man nicht nur an der Tabelle ablesen.“ Die Fortuna gehört als Tabellenfünfter zu den Spitzenteams. „Es ist eine kompakte Einheit mit richtig guten Einzelspielern, die jederzeit in der Lage sind, Tore zu erzielen.“

Dynamo hat am Rhein keine schlechte Bilanz. Das einzige Bundesliga-Auswärtsspiel im April 1992 haben die Schwarz-Gelben durch Tore von Torsten Gütschow, Uwe Rösler und Dirk Zander mit 3:1 gewonnen. Bei der bisher letzten Partie im September 2013, als Lambertz noch auf der anderen Seite spielte, gab es in der zweiten Liga ein 1:1.

Dynamo spielt mit: Schwäbe - Kreuzer, Modica, Ballas, Fa. Müller - Hartmann - Berko, Lambertz, Hauptmann, Gogia - Kutschke

zur Startseite