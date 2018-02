Dynamo-Nachwuchs geht leer aus

Die A-Junioren der SG Dynamo Dresden (9.) verloren in der Bundesliga Nordost mit 0:3 beim FC St. Pauli (6.). Bis zur 60. Minute hatten die Gäste ein torloses Remis gehalten, obwohl die Norddeutschen die Begegnung zumeist klar dominierten. Die einzige klare Chance der Dresdner vergab Osman Atilgan in der 42. Minute.

Chancenlos waren auch die B-Junioren beim Gastspiel in Kiel. Der Tabellenzehnte setzte sich gegen den Achten verdient mit 4:1 durch. Erst beim Stand von 0:4 fanden die Dynamos etwas besser ins Spiel. Zunächst verschoss Jonas Baum einen Foulelfmeter (77.), ehe Maximilian Großer in der dritten Nachspielminute zum Ehrentreffer einköpfte. Trainer Cristian Fiél war mit „etwas gemischten Gefühlen“ an die Ostseeküste gefahren, nachdem seine Mannschaft in der Vorbereitung keines der fünf Testspiele gewonnen hatte. Seine Bedenken waren berechtigt. (js)

