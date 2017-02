Dynamo muss sich beim FC St. Pauli umstellen Trainer Neuhaus moniert den schlechten Rasen im Stadion am Millerntor und kündigt an, mit langen Bällen zu agieren. Das könnte auch Folgen fürs System haben.

3 000 Dynamo-Fans hoffen im Millerntor-Stadion in Hamburg auf ein richtig gutes Spiel. Hier sind die zu sehen, die am 28. Januar mit in Nürnberg waren. © Robert Michael

Gewarnt hätte er sowieso vor dem Tabellenletzten, meint Uwe Neuhaus. „Aber vielleicht glaubt mir der eine oder andere jetzt doch eher“, sagt Dynamos Trainer vor dem Spiel am Sonntag, 13.30 Uhr, beim FC St. Pauli, dem Tabellenletzten der 2. Fußball-Bundesliga. Doch die Kicker vom Kiez haben vorige Woche mit dem 2:1-Sieg in Braunschweig den Spitzenreiter gestürzt. „Sie haben eine gute Mannschaft, und nach dem Sieg wittern sie wieder richtig Morgenluft. Da funktionieren auch wieder viele Dinge.“ Neuzugang Philip Heise bringt es auf den Punkt: „Zweite Liga, jeder kann jeden schlagen. Wir wissen, dass wir nicht mal zwei Prozent weniger bringen dürfen.“

Der Gegner sei sehr gut organisiert und zuerst darauf bedacht, kein Tor zu kassieren. Schon deshalb werde es schwierig, „unser Spiel durchzuziehen“, also mit einem ruhigen Aufbau von hinten heraus möglichst bis zum gefährlichen Abschluss vor dem gegnerischen Tor zu kombinierend. Erschwerend hinzu kämen jedoch die Platzverhältnisse im Millerntor-Stadion nahe der Reeperbahn. Der Rasen dort sei „alles andere als gut bespielbar“, meint Neuhaus, nennt die Bedingungen sogar „sehr, sehr grenzwertig“. Bei der Fernsehübertragung habe er beobachtet, „dass viele Pässe, die flach zum Mitspieler kommen sollten, versprungen sind“. Und er schlussfolgert: „Vielleicht müssen wir den Ball ab und zu einfach lang nach vorn spielen.

Das wiederum könnte eine taktische Umstellung zur Folge haben. „Es ist durchaus denkbar, dass man so handeln könnte“, meint Neuhaus und bringt selbst die Variante mit der Doppelspitze ins Gespräch. „Man braucht vorn Anspielstationen. Wenn wir mit zwei Stürmern gespielt haben, haben wir oft mit langen Bällen agiert, sind auf den zweiten Ball gegangen, wie es viele Mannschaften von Anfang an regeln“, erklärt Neuhaus. Dafür brauche man Zielspieler. „Ich denke, dass wir die in unseren Reihen durchaus haben.“

Es ist also durchaus denkbar, dass neben Stefan Kutschke auch Pascal Testroet in der Startelf steht. Bei der Umstellung auf ein klassisches 4-4-2-System müsste ein Mittelfeldspieler weichen. Grundsätzlich aber vertraut der Chefcoach dem gleichen Personal wie beim 0:0 gegen Union Berlin; Akaki Gogia fehlt nach wie vor wegen seiner Sprunggelenksverletzung.

Das Stadion ist mit 29 546 Zuschauern, darunter etwa 3 000 Dynamo-Fans, restlos ausverkauft, eine Anreise nach Hamburg ohne Ticket zwecklos. Die Mannschaft macht sich noch am Freitag auf den Weg in den Norden, um am Sonnabend das Abschlusstraining auf einem normalen Platz bestreiten zu können. Wo genau die Schwarz-Gelben Station machen, wollte er nicht verraten. Es würden zwei, drei Optionen geprüft. „Ich bin zuversichtlich, dass wir etwas Ordentliches finden.“ In Dresden durften sie am Freitagvormittag zum zweiten Mal in dieser Woche zweimal ins DDV-Stadion, wo sie auch Standard-Varianten probierten. Die waren zuletzt kaum gefährlich. „Union hatte aber auch eine außergewöhnliche Flotte an großen Spielern, wenn ich allein die Viererkette nehme: Die sind alle über 1,90 Meter. Die sind schwer bezwingen.“ Trotzdem gehörten Standards zum immer wiederkehrenden Trainingsprogramm. „Wir versuchen, uns etwas einfallen zu lassen. Das haben wir auch diese Woche getan.“

Schiedsrichter der Partie ist Bundesliga-Referee Deniz Aytekin.

Dynamo spielt voraussichtlich mit: Schwäbe - F. Müller, Modica, Ballas, Heise - Berko, Hauptmann, Hartmann, Stefaniak - Kutschke, Testroet.

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Spieler gegen Union Berlin:





zur Startseite