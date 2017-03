Dynamo muss auf Testroet verzichten Ein Muskelfaserriss verhindert vorerst weitere Einsätze des Stürmers. Auch sein Ersatzmann steht derzeit nicht zur Verfügung.

Warum ich? Erst gelangen Pascal Testroet gegen Liberec zwei Tore, doch danach verletzte er sich. Foto: Robert Michael © Robert Michael

Nach diesem Wochenende gibt es bei Dynamo Dresden kaum Grund zur Klage. Vor allem nicht für die Spieler. Fast alle Akteure der ersten Mannschaft erhielten gegen Liberec und Zwickau volle 90 Minuten Einsatzzeit – mit einer entscheidenden Ausnahme: Pascal Testroet. Der Stürmer verletzte sich am Sonnabend im Future-League-Spiel gegen Slovan Liberec. Bei einem Zusammenstoß mit zwei Gegenspielern im Strafraum der Tschechen zog er sich einen Muskelfaserriss zu und musste nach 67 Minuten ausgewechselt werden. Wie die Schwarz-Gelben am Montag mitteilten, steht der 26-Jährige vorerst nicht zur Verfügung. „Pacos Ausfall tut uns weh, gerade jetzt vor der englischen Woche“, kommentierte Trainer Uwe Neuhaus die Personalie. „Mit ihm verlieren wir im Offensivspiel eine wichtige Option.“

Auch die vermeintlich erste Alternative mit Winter-Neuzugang Marcos Alvarez steht derzeit nicht zur Verfügung. Der nach einem Kreuzbandriss noch nicht wieder zu einhundert Prozent fitte Offensivspieler hatte nach einer Zerrung die Spiele am Wochenende verpasst. Dagegen stieg Aias Aosman am Montag wieder ins Mannschaftstraining ein. Nachdem der 23-Jährige in der Vorwoche einen Schlag aufs Knie abbekommen hatte, wollten die Verantwortlichen kein Risiko eingehen und verzichteten auf einen Einsatz.

Für Stefan Kutschke, der am Sonntag gegen den Drittligisten FSV Zwickau das entscheidende Tor machte, waren die beiden Partien „im Hinblick auf die englische Woche mit Stuttgart zum Auftakt sehr wichtig“. Auch wenn nicht alle Abläufe passten und die Teams nicht richtig eingespielt waren, hätten die Auftritte „ihren Zweck erfüllt“. So versuchten die Spieler der zweiten Reihe engagiert, sich für die kommenden Aufgaben zu empfehlen, die Stammspieler konnten „im Rhythmus bleiben“. Das Benefizspiel in Zwickau erfüllte auch noch einen anderen Zweck: Es sorgte beim finanziell angeschlagenen FSV für einen Erlös von 159 000 Euro.

Derweil gab Sportgeschäftsführer Ralf Minge einen Stand zur Personalplanung der kommenden Saison bekannt. „Die ersten Gespräche waren total positiv“, sagte er über die Verhandlungen mit der TSG Hoffenheim im Fall von Keeper Marvin Schwäbe. „Fakt ist, dass sich Marvin bei uns wohlfühlt, wir mit ihm zufrieden sind, auch die Hoffenheimer mit seiner Entwicklung zufrieden sind und mit ihrem Torhüter Oliver Baumann verlängert haben.“ (mit dpa)

