Dynamo müde in Marbella Trainer Uwe Neuhaus bricht die erste Übungseinheit in Spanien vorzeitig ab – und druckst bei der Frage nach Markkanen herum.

zurück Bild 1 von 3 weiter Pascal Testroet (M.) bestreitet das Aufwärmprogramm schon mit den anderen und arbeitet in Spanien an seinem Comeback. © Lutz Hentschel Pascal Testroet (M.) bestreitet das Aufwärmprogramm schon mit den anderen und arbeitet in Spanien an seinem Comeback.

Marvin Stefaniak trainiert mit Wolfsburg nebenan.

In diesem Hotel wohnt Dynamo für zehn Tage.

Alles perfekt, möchte man meinen. Und das dachte sich auch Uwe Neuhaus. Nach dreieinhalb Stunden über den Wolken sind die Dresdner Dynamos am Donnerstag 10.43 Uhr im spanischen Malaga gelandet, von dort mit dem Bus ins Hotel nach Marbella gefahren. Zehn Tage bereiten sie sich an der andalusischen Mittelmeerküste auf die verbleibenden 16 Spiele dieser Saison in der 2. Bundesliga vor, und die Bedingungen sind dafür ideal.

„Wenn man so ein Plätzchen vorfindet und die Sonne scheint, schlagen einem normalerweise die Funken aus den Augen vor Spielfreude“, meint der Trainer. Doch er sah eher in müde Gesichter und entschuldigte die schläfrige Stimmung bei der ersten Übungseinheit im „Marbella Football Center“ mit dem frühen Aufstehen und den Strapazen der Anreise. „Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir mehr machen können, aber man konnte es der Mannschaft ansehen: Der Wille war da, aber das Fleisch schwach.“ Nach 75 Minuten brach er deshalb das Passspiel ab, verzichtete auf die geplanten Spielformen und schickte die Profis lieber länger zum Auslaufen. „Es bringt ja so nichts, dann steigt nur die Verletzungsgefahr.“

Schließlich sind bis auf Sören Gonther und Pascal Testroet nach Kreuzbandrissen endlich alle gesund, und Testroet arbeitet im Camp bereits an seinem Comeback. Nur einer fehlt immer noch. Über den Verbleib von Eero Markkanen wollte Neuhaus aber am liebsten gar nicht reden, und was er dann sagte, lässt Raum für Spekulationen. Man habe Kontakt aufgenommen, führe Gespräche, „Es nutzt doch nichts, wenn ich etwas andeute“, meint Neuhaus. Wenn sich Markkanen bei der Rückkehr aus dem Urlaub verspätet hätte, könnte er das dagegen sagen, und vermutlich wäre der Finne dann bereits in Spanien. Das Herumdrucksen lässt eher den Schluss zu, dass die Zeichen auf Trennung stehen.

In der Vorbereitung stören solche Nebengeräusche, denn die kurze Zeit will intensiv genutzt sein. Nur 22 Tage bleiben bis zum Heimspiel gegen den FC St. Pauli am 26. Januar. „Das ist schon recht knapp“, sagt Neuhaus. Mit den Plänen für den Urlaub wurde die Belastung bereits so gesteuert, dass das einst übliche Konditionbolzen eher nebenbei läuft. Dynamo arbeitet in Spanien am spielerischen und taktischen Feinschliff. „Wir wollen die Dinge automatisieren, die wir gut gemacht haben. Es bleibt nicht viel Platz für Neues.“

Das Programm steht also: „Drei Testspiele, dazwischen Training, ab und zu etwas essen, und wenn wir Zeit haben, schlafen wir noch ein bisschen.“ Am Samstag spielt Dynamo gegen den VfL Wolfsburg. Das Wiedersehen mit Marvin Stefaniak gab es jedoch bereits am Donnerstag, zumindest aus dem Augenwinkel, denn der Bundesligist trainierte direkt neben Dynamo. Beim Autoklub ist Stefaniak bisher nicht zum Zuge gekommen, aber laut VfL-Trainer Martin Schmidt als Option für die Rückrunde fest eingeplant.

Die Schwarz-Gelben testen außerdem gegen die U23 von Werder Bremen am Dienstag sowie zum Abschluss am 13. Januar gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen. Erst einmal aber war Nachtruhe angesagt. „23 Uhr alle auf den Zimmern, wann jeder einschläft, kann ich nicht beeinflussen“, sagt Neuhaus, lacht und meint: „Es sei denn ich gebe Medikamente aus.“ Das wäre jedoch absolut kontraproduktiv, schließlich sollen die Spielern am Freitag, 10 Uhr, putzmunter auf dem Trainingsplatz stehen.

