Dynamo müde im Kopf Die Dresdner verlieren das Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue klar mit 0:3 - es ist ein verdientes Ergebnis.

Dresdens Torwart Marvin Schwäbe kann das Tor zum 0:1 nicht verhindern. © Robert Michael

Bittere Enttäuschung für Dynamo: Die Schwarz-Gelben verlieren das Sachsenderby gegen den FC Erzgebirge Aue vor 30 274 Zuschauern im ausverkauften DDV-Stadion mit 0:3. Positiv aus Sicht der Dresdner bleibt nur festzuhalten, dass sie sich nach dem klaren Rückstand nicht aufgeben. Marco Hartmann verpasst knapp den Treffer, der noch mal hätte für Spannung sorgen können. Sein Kopfball touchiert die Latte (62.).

Schiedsrichter Sascha Stegemann verweigert Pascal Testroet nach einer Attacke von Aue-Torwart Martin Männel den Elfmeter (64.). Selbst wenn man den hätte geben können: Dynamo muss die Gründe für die Niederlage bei sich suchen. Sie wirkten müde, weniger in den Beinen als im Kopf, seltsam unkonzentriert. Es fehlte einfach von allem zu viel. Aue hat mehr investiert, mehr riskiert und war vorn wie hinten entschlossener; der Sieg ist hochverdient.

Wirklich spannend war es deshalb nur, als Stadionsprecher Peter Hauskeller einige Minuten vor dem Anstoß Dynamos Aufstellung verlas. Nicht etwa, dass mit personellen Überraschungen zu rechnen gewesen wäre. Es liege nahe, eine erfolgreiche Mannschaft nicht zu verändern, hatte Uwe Neuhaus sich schon vorher auf die gleiche Startelf wie beim 2:0-Sieg in Hannover festgelegt. Unsicher war dagegen, wie die Fans Marvin Stefaniak begrüßen würden, nachdem der 21-Jährige bekannt gegeben hatte, dass er nach der Saison zum VfL Wolfsburg wechseln wird.

Das, betonte der Trainer, sei alles transparent und sauber gelaufen. „Jeder, der Fußball spielt, setzt sich das Ziel, in die höchste Klasse zu kommen“, meinte Neuhaus. „Marvin hat noch einige Jahre vor sich, ich denke, dass er dort seine Einsatzzeiten bekommen und irgendwann fester Bestandteil der ersten Elf sein wird. Diese Fähigkeiten hat er.“ Deshalb freue er sich für Stefaniak. Einerseits. Andererseits sei es „immer betrüblich“ einen Spieler von der Qualität zu verlieren. „Aber so lange Dynamo nicht so weit ist, dass solche Spieler hierher wollen, werden wir damit leben müssen.“ Mit seinem Versprechen, vor seinem Abschied noch die bestmögliche Zweitliga-Saison mit Dynamo spielen zu wollen, hat Stefaniak die schwarz-gelben Anhänger offenbar versöhnt. Als der Stadionsprecher die „Nummer zehn“ ankündigt, rufen sie nämlich nicht nur seinen Namen, sondern wie seit Monaten auch „Fußballgott“ - und das klingt beinahe trotzig laut, als wollten sie ausdrücken: Du bleibst einer von uns. Von jetzt an aber steht der Stefaniak steht sicher besonders unter Beobachtung, aber davon soll sich der U21-Nationalspieler nicht beeindrucken lassen. „Wir haben darüber gesprochen, dass er weder etwas Besonderes machen muss noch es sich erlauben darf, es locker anzugehen“, meint Neuhaus.

Trotzdem scheint die Situation den jungen Burschen ein wenig zu belasten, jedenfalls hat er nicht viele auffällige Aktionen. Die Dresdner beginnen stark, können nach einer Minute und 16 Sekunden bereits in Führung gehen. Nach Zuspiel von Nils Teixeira scheitert Testroet an Männel. Der Stürmer, der beim 1:1 zum Auftakt gegen den 1. FC Nürnberg zum bisher einzigen Mal in der zweiten Liga getroffen hat, wirkt bisweilen schon verunsichert wie in der 14. Minute, als er erneut nach Zuspiel von Teixeira nicht zum Abschluss kommt. Oder er will zu viel wie in der 27. Minute, als ihn Andreas Lambertz in Szene setzt und er den frei stehenden Stefaniak übersieht und den Ball am Tor vorbei schlenzt.

Nach etwa 20 Minuten verlieren die Schwarz-Gelben den Faden, Aue stört mit hoher Laufbereitschaft aggressiv den Spielaufbau. Nachdem Marvin Schwäbe dreimal gehalten hat, ist es die zweite Ecke für die Erzgebirgler, die Dynamo nicht richtig klären kann. Der Ball landet vor den Füßen von Fabio Kaufmann, der aus 16 Metern abzieht, Mario Kvesic fälscht unhaltbar ab. Plötzlich steht es 0:1. Und die Gastgeber haben zunächst nicht allzu viel dagegenzusetzen. Ein Kopfball von Florian Ballas nach Stefaniak-Freistoß geht weit drüber (35.), genauso wie der Fallrückzieher von Testroet (42.) Aue ist nicht anzumerken, dass sie von vier Spielen drei verloren haben; aber das hatte Neuhaus auch gar nicht anders erwartet. „Ich weiß nicht, ob sie angeschlagen sind. Dafür waren die Spiele zu gut, die sie absolviert haben. Die Ergebnisse haben nicht gestimmt, aber davon werden sie sich nicht aus der Bahn werfen lassen“, sagte der Trainer. Vielmehr komme auch den Erzgebirglern dieses Derby gerade recht. „Ich würde es jedenfalls so halten und versuchen, es als Wendepunkt zu sehen.“ Eine Wende im Spiel hätte nun seine Mannschaft gebraucht. Doch stattdessen legen die Lila-Weißen nach und bestrafen Dresdner Nachlässigkeiten in der Abwehrarbeit. Simon Skarlatidis kann im Strafraum ungestört abschließen - 0:2. Dann spielt Schwäbe den Ball in die Füße von Pascal Köpke, und der Stürmer lässt sich diese Einladung zum dritten Auer Treffer nicht entgehen. Und so kassiert Dynamo nach 20 ungeschlagenen Ligaspielen wieder eine Niederlage - ausgerechnet gegen den sächsischen Rivalen.

