Dynamo mit unglücklicher Niederlage

Haris Duljevic verlässt nach seiner gelb-roten Karten das Spielfeld. © dpa

Sandhausen. Das Hardtwaldstadion bleibt für Dynamo Dresden eine uneinnehmbare Festung. Beim siebenten Versuch verlieren die Schwarz-Gelben zum dritten Mal. Dabei hatte mit einer Taktikänderung alles besser werden sollen.

Überraschte Trainer Uwe Neuhaus auch in Sandhausen?

Ja. Nach der 1:3-Pleite der Dynamos gegen St. Pauli war die große Frage, welche Konsequenzen der Trainer ziehen würde. Und die waren unerwartet, weil für den 58-Jährigen ungewöhnlich. Gegen den SV Sandhausen setzte er mit Peniel Mlapa und Lucas Röser auf zwei Stürmer. Dafür strich er eine Position im zentralen Mittelfeld, Rico Benatelli musste auf der Bank Platz nehmen. Gleiches galt auch für Sascha Horvath. Der junge Österreicher wurde erwartungsgemäß von Haris Duljevic ersetzt. Auf der Sechs lief wieder Manuel Konrad aus, da Kapitän Marco Hartmann in Dresden bleiben musste und dort trainierte. Neuhaus hatte den möglichen Einsatz des 29-Jährigen ohnehin als ein Drahtseilakt bezeichnet.

Warum blieben die Dynamo-Fans so lange ruhig?

Vor dem Anpfiff sang sich der prallgefüllte Gäste-Fanblock noch warm, bei der Verlesung der Mannschaftsaufstellung übertönten sie die Gastgeber locker. Doch in den ersten zwölf Minuten blieb der Zwölfte Mann ruhig. „Mit diesem Kontrast möchten wir darauf hinweisen, was für eine Tristesse möglicherweise in einigen Jahren in den deutschen Stadien vorherrscht, wenn wir nicht jetzt sofort gegensteuern“, begründeten die Ultras ihren Protest gegen den DFB und forderten an dem bundesweiten Aktionstag die Freigabe aller Fan-Utensilien. Dass dazu auch bengalische Fackeln zählen, zeigte sich dabei allerdings auch.

Trainerstimmen zurück 1 von 2 weiter Uwe Neuhaus, Trainer Dynamo Dresden Mal wieder ein bitteres Endergebnis. Haben ein Spiel gesehen, in dem beide Mannschaften viel Wert auf Disziplin gelegt haben. Eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Aber nach der Gelb-Roten Karte haben wir den Ball zu schnell wieder verloren. Vor allem die Szenen in den letzten Minuten haben unsere momentane Situation wiedergegeben. Viel investiert, kein Schussglück. Da müssen wir durch. Beide gelben Karten für Haris waren berechtigt, aber er hat auch viel einstecken müssen und das wurde nicht geahndet. Wir müssen lernen, den Schiedsrichtern nicht das Futter zu geben, dass sie haben wollen. Kenan Kocak, Trainer SV Sandhausen Dynamo hat uns schon mit der Aufstellung überrascht. In der ersten halben Stunde haben wir uns dennoch neutralisiert. Dann hatten Klingmann und Linsmayer gute Chancen. Eine gelb-rote Karte muss nicht immer von Vorteil sein, aber wir haben das am Ende ganz gut gemacht. Nur unsere Chancenverwertung hat mir nicht gefallen. Daran müssen wir arbeiten.

Wie haben die Schwarz-Gelben die Niederlage gegen St. Pauli verarbeitet?

Dass sie aus der Partie vom Donnerstag nicht unbedingt Selbstbewusstsein ziehen würden, war zu erwarten. So war die Mannschaft zunächst darauf bedacht, hinten die Null zu halten. Da auch die Sandhausener nicht unbedingt spielerisch zum Erfolg kommen wollten, spielte sich das Geschehen vor allem zwischen den Strafräumen ab. So glich das Spiel einem Aufeinandertreffen von Not und Elend. Immerhin kam die erste Ecke von Philip Heise diesmal besser als alle Versuche des St.-Pauli-Spiels, doch der Kopfball von Florian Ballas stellte SV-Torhüter Marcel Schuhen vor keinerlei Probleme. Nach einer halben Stunde musste dann Marcel Franke in höchster Not im eigenen Sechzehner vor Philipp Klingmann klären, vier Minuten später ging ein Fernschuss von Denis Linsmayer nur knapp am Dresdner Tor vorbei. Als das Duo Philip Heise/Haris Duljevic dann endlich mal zeigte, warum es so gefürchtet ist, waren bereits 40 Minuten rum. Der Abschluss von Lucas Röser war aber zu unplatziert.

War Gelb-Rot für Duljevic vertretbar?

Die allgemeine Einschätzung geht in die Richtung. Zwar sah der Bosnier den Ex-Dynamo Tim Kister in der 53. Minute nicht kommen, da er aber mit zu hohem Bein agierte und seinen Gegenspieler um Brustbereich traf, war Gelb wegen gefährlichen Spiels wohl angemessen. Da Duljevic bereits kurz vor dem Pausenpfiff verwarnt worden war, blieb Schiedsrichter Benedikt Kempkes wohl keine andere Möglichkeit, als den 24-jährigen Dresdner vom Platz zu stellen. Prädikat: Hart, aber angemessen.

Wie fiel das Gegentor?

Gerade als Neuhaus Jannik Müller bringen wollte (81. Minute), um wenigstens den einen Punkt zu sichern, spielten sich die Gastgeber auf der rechten Seite in Person von Klingmann zur Grundlinie durch. Dessen Pass auf den Elfmeterpunkt verwertete Linsmayer im Fallen zur überraschenden Führung. Denn wirkliche Torgefahr hatte das Team von Trainer Kenan Kocak bis dahin nicht entwickelt. Zwar hatte Manuel Konrad nach einem Freistoß des eingewechselten Niklas Kreuzer in der 88. Minute noch die große Chance zum Ausgleich, doch SV-Keeper Marcel Schuhen boxte den Ball von der Linie. Dynamo-Torwart Markus Schubert verhinderte in der Schlussminute mit einem guten Reflex ein Eigentor von Kapitän Florian Ballas. Zu allem Überfluss stand auch in den letzten Sekunden noch ein Sandhausener* und beim Nachschuss Mlapa dem Torerfolg der Schwarz-Gelben im Weg, die damit die dritte Niederlage in Folge kassierten.

*In einer früheren Version des Textes hieß es erst, dass zwei Sandhausener dem Torerfolg im Weg standen. Der Fehler wurde berichtigt.

