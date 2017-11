Dynamo mit Röser im Angriff Die Dresdner gehen mit einer veränderten Startelf in die Partie gegen Kaiserslautern. Kapitän Hartmann bleibt nach Verletzungspause zunächst auf der Bank.

© Robert Michael

Flutlicht, fast ausverkauftes DDV-Stadion, Europapokal-Atmosphäre. Aber es ist ein Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga, für den 1. FC Kaiserslautern noch ein bisschen mehr als für Dynamo. Denn die Pfälzer treten am Montagabend, Anstoß 20.30 UHr, als Tabellenletzter in Dresden an. Die Schwarz-Gelben sind zwar durch den Sieg von Heidenheim gegen Union auf den Relegationsplatz abgerutscht, könnten aber mit drei Punkten einen Sprung auf Platz 13 machen. Doch das wird alles andere als einfach. Der Gegner sei „unbequem, unangenehm“, sagt Uwe Neuhaus. „Wir müssen viel investieren und trotzdem geduldig sein, dürfen nicht die Nerven verlieren.“ Die Ansage des Dynamo-Trainers ist klar: „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, wir wissen um unsere Situation und wir wissen, was wir zu tun haben.“

Dafür stellt er jedoch nicht auf ein System mit zwei Spitzen um, ändert aber das Personal. Lucas Röser stürmt von Beginn an, während sowohl Peniel Mlapa als auch Eero Markkanen zunächst auf der Bank sitzen. Auch der nach Muskelfaserriss einsatzbereite Marco Hartmann bleibt zunächst Ersatz, dafür kehrt Rico Benatelli in die Startelf zurück. Paul Seguin spielt wohl auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld. Auf der rechten Außenbahn bekam Patrick Möschl wieder den Vorzug vor Erich Berko.

Neuhaus muss wieder auf fünf potenzielle Stammspieler verzichten. Außer Pascal Testroet und Sören Gonther (beide Kreuzbandriss), fehlen diesmal Philipp Heise (Sperre) sowie Aias Aosman und Manuel Konrad (beide Muskelfaserriss). „Wir haben die Geschichte ja schon ein paar Mal durchgekaut“, sagt Neuhaus und meint, dass er die Mannschaft wegen der Ausfälle ständig verändern muss. „Wenn immer mit alle Spielern gesund gewesen wären, hätten wir die Situation vermeiden können, da bin ich mir sicher.“ Der Konjunktiv hilft jedoch nicht weiter. Wichtig sei jetzt, den Abstiegskampf anzunehmen. Und das traut Neuhaus seiner Mannschaft zu, die sei „blitzsauber“ und jeder könne mit jedem reden, „auch kritische Dinge ansprechen“. Das ist nach der 0:3-Klatsche in Kiel vor gut zwei Wochen passiert. Während Neuhaus das Trainerteam einberief, trommelte Kapitän Hartmann die Spieler zusammen. „Das ist enorm wichtig, um solche Situationen zu bereinigen.“

Dynamo spielt mit: Schwäbe - Kreuzer, J. Müller, Ballas, F. Müller - Seguin - Möschl, Benatelli, Lambertz, Duljevic - Röser.

