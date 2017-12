Dynamo mit Nullnummer gegen Hannover

In der Fußball-Bundesliga Nord/Nordost der B-Junioren trennte sich Dynamo Dresden (9.) im Sportpark Ostra vom punktgleichen Tabellennachbarn Hannover 96 torlos. Mit Cristian Fiel und Steven Cherundolo saß die Prominenz auf den Trainerbänken. Hannover vergab in der ersten Hälfte einen Elfmeter. Dynamos A-Junioren (9.) kamen beim Tabellenvierten Hertha BSC mit 1:6 (0:3) unter die Räder. Vasil Kusej markierte den Ehrentreffer für die SGD zum zwischenzeitlichen 1:3. Unter den Berliner Torschützen war auch Pal Dardai, Sohn des gleichnamigen Bundesliga-Trainers der Herthaner. (js)

Tennis-Talent Schön holt souverän den Sachsentitel

Die Junioren der U 14 ermittelten in Leipzig die ersten Tennis-Landesmeister in der Halle. Dabei erkämpfte mit der erst elfjährigen Clara-Marie Schön (Blau-Weiß Blasewitz) die jüngste Teilnehmerin den Titel bei den Mädchen, und das haushoch überlegen. Der Schützling von Tomas Jiricka und Thomas Völker gewann das Finale gegen Klubkollegin Tina Burghardt mit 6:2, 6:0. Auch den dritten Platz holte Klara Schmitt (Blasewitz) nach Dresden. Bei den Jungen war Bruno Johannes (Blasewitz) als Dritter bestplatzierter Dresdner. (bec)

Post Dresden verliert

Verfolgerduell deutlich

Am 10. Spieltag der Fußball-Landesliga der Frauen unterlag der Tabellendritte Post SV Dresden im Verfolgerduell gegen den weiter ungeschlagenen Chemnitzer FC (2.) mit 2:6 (0:4). Laura Pohl und Nina Förster trafen für die Elbestädterinnen. Der 1. FFC Fortuna Dresden II (8.) kam in Zwickau zu einem 1:1. Tessa Glöckner brachte die Gäste in Führung (63.), Zwickau glich Sekunden vor dem Abpfiff aus. Bereits die fünfte Niederlage kassierte der SV Johannstadt (9.) in Görlitz. Beim 2:5 (0:3) trafen Magdalena Fiedler und Anne Waldhauer. (js)

Erster voller Erfolg für Volleyball-Nachwuchs

Die Volleyball-Talente des VC Olympia Dresden haben erstmals in der neuen Zweitligasaison drei Punkte eingefahren. Das Ausbildungsteam des DSC setzte sich am Sonntag beim VC Neuwied mit 3:0 durch. Zuvor musste sich das Team von Bundesstützpunkt-Trainer Jens Neudeck jedoch am Sonnabend der zweiten Mannschaft des MTV Stuttgart mit 0:3 geschlagen geben. (ald)

Gäste-Siege beim

Erich Kästner-Turnier

Das 2. Erich-Kästner-Turnier des ESV Dresden mit 21 Teams für den Hockeynachwuchs endete mit Gästeerfolgen: Bei den Mädchen C siegte der Zehlendorfer TSV, bei den Mädchen B der Charlottenburger SC. Die Knabensieger kamen aus Bayern: SB Rosenheim (KC) und der TB Erlangen (KB). Gespielt wurde in zwei Hallen. (ks)

