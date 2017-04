Dynamo mit Lambertz gegen die Fortuna Bei den Dresdnern melden sich fast alle Spieler nach einem Magen-Darm-Infekt vor dem Heimspiel am Ostersonntag gegen Düsseldorf zurück. Trotzdem gibt es zwei Veränderungen in der Startelf.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Schwarz-Gelben und deren Fans wollen am Ostersonntag wieder jubeln über Tore. © Robert Michael Die Schwarz-Gelben und deren Fans wollen am Ostersonntag wieder jubeln über Tore.

Die Mannschafts-Aufstellungen der beiden Teams.

Die Personalsorgen bei Dynamo Dresden haben sich vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Ostersonntag ab 13.30 Uhr deutlich entschärft. Vier der sieben Spieler, die sich am Donnerstag noch krank gemeldet hatten, sind wieder gesund, für Florian Ballas und Andreas „Lumpi“ Lambertz reicht es sogar zu einem Einsatz in der Startelf.

In der musste Trainer Uwe Neuhaus somit nur den nach der fünften Gelben Karte gesperrten Aias Aosman ersetzen, für den rückt Marvin Stefaniak nach abgebrummter Sperre wieder ins Team. Außerdem ist auch Akaki Gogia nach seinem Viertelstunden-Comeback in Braunschweig diesmal von Anfang an dabei. „Ich bin gesund und fühle mich wohl, mit der Truppe wieder auf dem Platz zu stehen“, sagt der Mittelfeldspieler - und er kündigt an: „Leider hat es in Braunschweig nicht geklappt mit den drei Punkten, aber das holen wir am Sonntag nach.“

Für ihn sitzt Erich Berko, der ebenfalls mit dem Magen-Darm-Infekt infiziert war, zunächst auf der Bank. Dort haben außerdem Ersatzkeeper Patrick Wiegers sowie Giuliano Modica, Fabian Müller, Niklas Landgraf, Marcos Alvarez und Marcel Hilßner einen Platz.

Neuhaus musste also weder einen A-Jugendlichen nominieren noch den vierten Torwart Jeff Kornetzky als Feldspieler in Reserve halten. Mit dieser Option hatte er geflachst, und auch das hat es in der nun 64-jährigen Geschichte der SGD schon gegeben: im März 1979 sogar im Europapokal. Die Schwarz-Gelben führten 1:0 gegen Austria Wien, brauchten aber nach dem 1:3 im Hinspiel noch ein Tor zum Weiterkommen. In der 82. Minute wechselte der damalige Trainer Gerhard Prautzsch den Ersatztorwart als Mittelstürmer ein: Bernd Jakubowski bekam sogar noch eine Chance, sein Schuss ging aber drüber, die Dresdner waren draußen.

Prautzsch erklärte den besonderen Einsatz für den 2007 gestorbenen Keeper später nicht nur mit dessen fußballerischen Fähigkeiten. „Wir hatten nicht mehr viele gesunde Spieler draußen“, sagte er. „Manchmal saß jemand auf der Bank, damit er die Prämie bekommen konnte.“ Dynamos 100. Zweitligaspiel steht ganz im Zeichen der Tradition.

Trotzdem zählt in erster Linie die Gegenwart - und da ist mit der Fortuna ein Gegner zu Gast im DDV-Stadion, für den „die Situation noch nicht endgültig bereinigt“ ist, wie Neuhaus sagt. Sie werden den einen oder anderen Punkt brauchen, aber selbst wenn sie vier, fünf Punkte mehr hätten und gesichert wären, würden sie gewinnen wollen. Von daher verändert sich die Situation nicht so sehr.“

Die Fortuna muss auf Abwehrspieler Robin Bormuth (Sprunggelenkverletzung) und Stürmer Emmanuel Iyoha (muskuläre Probleme) verzichten. Zudem fehlt Trainer Friedhelm Funkel weiterhin Axel Bellinghausen, der seit Mitte März von einer Darmentzündung außer Gefecht gesetzt ist.

Dynamo spielt mit: Schwäbe - Kreuzer, Ja. Müller, Ballas, Heise - Konrad - Gogia, Hauptmann, Lambertz, Stefaniak - Kutschke.

zur Startseite