Dynamo mit Jannik Müller gegen Union Der 22-Jährige ersetzt den verletzten Modica im Abwehrzentrum - es bleibt die einzige Änderung in der Startelf.

Eine Serie wird reißen: Union Berlin hat seine letzten acht Heimspiele gewonnen, Dynamo ist seit 17 Punktspielen ungeschlagen. Die Schwarz-Gelben müssen in dem traditionsreichen Ost-Duell im Stadion „An der alten Försterei“ - Anstoß ist 20.15 Uhr - auf Giuliano Modica verzichten. Dem Innenverteidiger war ein Bluterguss in der Wade operativ entfernt worden.

„Das ist ein herber Schlag für uns“, sagte Uwe Neuhaus, und der Trainer erinnerte: „Mokki hatte mit Hefele jede Minute der kompletten vorigen Saison runtergerasselt, beeindruckend. Das nutzt aber nichts. Wir haben einen guten Kader, die anderen müssen es auffangen - daran führt kein Weg vorbei.“ Den vakanten Platz im Abwehrzentrum nimmt ein wenig überraschend Jannik Müller ein. Der 22-Jährige ist - anders als Neuzugang Manuel Konrad - ein etatmäßiger Innenverteidiger. Dynamos achter Neuzugang Akaki Gogia steht nicht im 18-Mann-Kader. Auf der Bank sitzen außer Ersatztorwart Patrick Wiegers fürs Feld Marc Wachs, Konrad, Hendrik Starostzik, Stefan Kutschke, Niklas hauptmann und Erich Berko.

Für Neuhaus ist es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. „Da ist einfach nur Freude auf alles, was dort passiert“, meinte der 56-Jährige, der sieben Jahre bei Union erfolgreich gearbeitet hat. „Für mich ist das kein normales Spiel, aber das werde ich von der Mannschaft fernhalten. Es geht nicht um mich, sondern um drei Punkte.“ Er erwartet einen stürmischen Gegner. „Wir müssen uns darauf einstellen, starkem Druck ausgesetzt zu sein, hellwach zu sein.“ Angesichts der eigenen Ansprüche, die bei Union vor der Saison formuliert wurden, stünden die Berliner „vielleicht ein kleines bisschen mehr unter Druck steht als wir“, sagte Neuhaus.

Statistisch ist Union favorisiert. Auswärts bei den „Eisernen“ von Union hat Dynamo seit 1990 nur einmal gewonnen: In der Regionalliga gab es 1998 ein 3:0 durch Tore von Rocco Milde (2) und Jens Wahl. Von den anderen zehn Duellen gingen fünf verloren. Trotzdem bietet natürlich auch diese Zahlenspielerei einen positiven Ansatz: Von den bislang letzten zwei Begegnungen in der Wuhlheide brachten die Dresdner jeweils einen Punkt mit. Beide Partien in der zweiten Liga endeten torlos.

Dynamo spielt heiute mit: Schwäbe - Teixeira, Ja. Müller, Ballas, Fa. Müller - Hartmann - Kreuzer, Aosman, Lambertz, Stefaniak - Testroet

